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Uluslararası Madagaskar Sirki Moğolistan Ekibi Erzurum'da Gösteri Yaptı

Uluslararası Madagaskar Sirki Moğolistan Ekibi Erzurum'da Gösteri Yaptı
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Uluslararası Madagaskar Sirki'nin Profesyonel Moğolistan ekibi, Erzurum Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği gösterilerle izleyicileri büyüledi. Akrobasi, denge ve eğlenceli palyaço şovlarının sergilendiği etkinlikte, çocuklar ve aileler büyük bir coşku ile katıldılar.

Uluslararası Madagaskar Sirki Moğolistan ekibi, Erzurum Spor Salonu'nda gösteri yaptı. Sirk gösterileri çocuklar ve aileleri tarafından büyük bir heyecanla izlendi.

Erzurumlu çocuklar ve aileler sirk gösterisini büyük bir heyecanla izledi. Uluslararası Madagaskar Sirki'nin Profesyonel Moğolistan ekibi, Erzurum Kapalı Spor Salonu'nda izleyicilerle buluştu ve muhteşem bir performans sergiledi. Dört ayrı seansta Erzurumluların karşısına çıkan sirk ekibi gösterileriyle nefes keserken büyük bir ilgi gördü.

Uluslararası Madagaskar Sirki'nin Profesyonel Moğolistan ekibinin Akrobasi şovlarında heyecan doruk noktasına ulaştı. Lastik Kızlar izleyenleri büyüledi. Denge gösterileri nefesleri kesti. Animatör palyaçolar, çocukların yüzlerini güldürdü. Hulahop şovları enerjik ve eğlenceliydi. Yoğun ilgi gören Madagaskar Sirki, izleyenleri büyüledi. Moğolistan ekibi oyuncuları, "Erzurum'un coşkulu izleyicileriyle bu unutulmaz deneyimi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bizi ağırlayan Erzurum halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştular.

Öğrenciler ve aileleri Uluslararası Madagaskar Sirki'nin Profesyonel Moğolistan ekibinin oyuncuları ile selfie ve hatıra fotoğrafı çektirmek için de adeta sıraya girdi. Sirk gösterisinde Türk bayrağı açan oyuncular tribünlerden büyük bir alkış aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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