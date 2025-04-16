Uludağ Enerji Zirvesi 2025: Enerji Sektörüne Dönüşüm Fırsatı

BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, enerji sektörünün geleceğini şekillendirecek Uludağ Enerji Zirvesi için tüm paydaşlara çağrıda bulundu. Zirve, 17-18 Nisan 2025'te Uludağ'daki BTSO Bursa Business School'da gerçekleştirilecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji Konseyi Başkanı ve Dağlıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, Türkiye'nin enerji vizyonunu şekillendirecek önemli bir etkinlik olan Uludağ Enerji Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Erol Dağlıoğlu, enerji sektöründeki tüm paydaşları bu önemli buluşmaya davet ederek, zirvenin sektörel iş birlikleri ve bilgi paylaşımı açısından eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bursa, enerji stratejilerinin yeni merkezi olacak

17-18 Nisan 2025 tarihlerinde Bursa Business School'da düzenlenecek olan Uludağ Enerji Zirvesi, "Geleceğin Enerji Stratejisi" temasıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte, yenilenebilir enerji kaynakları, dijital dönüşüm, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklar ele alınacak.

2053 hedefleri ve yerli teknoloji vurgusu

Zirve kapsamında ayrıca Türkiye'nin 2053 enerji hedefleri doğrultusunda yerli teknolojiler, AR-GE çalışmaları ve inovatif projeler de masaya yatırılacak. Katılımcılar, enerji sektöründeki dönüşümü ve yeni vizyonları ilk elden takip etme imkanı bulacak.

BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu zirveye ilişkin açıklamasında, "Enerji, ülkemizin ekonomik bağımsızlığı ve sürdürülebilir kalkınması açısından en stratejik sektörlerden biridir. Bu zirve, bilgi birikimini artırmak ve güçlü iş birlikleri kurmak adına çok önemli bir fırsat sunuyor. Tüm sektör paydaşlarımızı Bursa'daki bu değerli buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA