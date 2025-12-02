Haberler

Ukrayna'nın saldırdığı tanker İstanbul Boğazı'ndan geçti

Güncelleme:
Ukrayna'nın Novorossiysk limanında vurduğu Arlan tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi, Rusya'nın petrol ihracatına yönelik saldırının etkilerini gözler önüne serdi.

Ukrayna'nın füze ve İHA'larla vurduğu, Karadeniz'deki kritik Rus petrol limanı Novorossiysk'te hasar gören tankerlerden biri olan "Arlan" gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'nın Novorossiysk limanında 14 Kasım tarihinde vurulan Arlan gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Havadan çekilen görüntülerde gemi güvertesindeki şarapnel parçalarının neden olduğu hasarlar, saldırının şiddetini gözler önüne serdi.

Novorossiysk saldırısının güncel yansıması

Rusya'nın küresel petrol arzının yüzde 2'sine denk gelen günlük 2.2 milyon varillik petrol ihracatını geçici olarak durduran Ukrayna saldırısı, Novorossiysk Limanı'ndaki iki petrol iskelesine ciddi zarar vermişti. Saldırının hedef aldığı gemilerden biri olan Arlan tankeri, limanın iki günlük kesintinin ardından yüklemelere yeniden başlamasıyla birlikte petrol yüklemişti. Ukrayna'nın Karadeniz ihracat altyapısına yönelik şimdiye kadarki en ağır darbesi olarak dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
