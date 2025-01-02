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Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçakta taşkınlık yapan yolculara 19 bin 668 lira para cezası uygulanacağını açıkladı. Havacılık güvenliğini tehlikeye atan davranışlara, görevli personeli engelleyen veya yasaklı maddeler kullanan yolculara da idari cezalar getirildi.

Uçakta taşkınlık yapan, kabin ekipleri ve yolcularla tartışan, uçuş ekibinin görev yapmasına güç kullanarak engel olan yolculara 19 bin 668 lira para cezası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarının Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, son dönemde havalimanlarında ve uçaklarda yaşanan olaylara dikkat çekerek, "Güvenliği tehlikeye düşüren eğitim ve bakım kuruluşları, havacılık ve balon işletmeleri, havacılık personeli, İHA pilotları ve yolculara 19 bin 668 ila 131 bin 176 lira arasında değişen oranlarda idari para cezası kesilecek" dedi.

UÇAKTA SİGARA İÇMENİN CEZASI 19 BİN 668 LİRAYA YÜKSELDİ

Kararın ayrıntılarını paylaşan Bakan Uraloğlu, uçak içerisinde duman çıkartan cihaz ve tütün mamulleri kullanan yolculara 19 bin 668 lira para cezası verileceğini belirterek, "Havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarında uyarılmasına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması durumunda da 26 bin 226 lira idari para cezası kesilecek. Uçakta taşkınlık yapan, kabin ekiplerie ve yolcularla tartışan, uçuş ekibinin görev yapmasını güç kullanarak engel olan yolculara ise 19 bin 668 lira idari ceza verilecek" ifadelerini kullandı.

HAVA ARAÇLARINA LAZER TUTULMASI VE BENZER İHLALLERDE 131 BİN 176 LİRA CEZA KESİLECEK

Hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi ve benzer ihlallerde bulunulması halinde 131 bin 176 lira idari ceza uygulanacağını kaydeden Uraloğlu, "Havacılık sektörüne son 20 yılda yapılan yatırımlarla 'hava yolunu halkın yolu' haline getirdik. Bu süreçte vatandaşlarımızı hava yoluyla seyahatlerinde tehlikeye düşürecek hiçbir uygulamaya geçit vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKELERDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Tam 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyonda bulunan Türkiye'nin 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 57'ye yükseldiğini dile getiren Uraloğlu, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle hareket ederek ülkeyi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük" dedi.
Uraloğlu, hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının da 81'den 174'e yükseldiğine dikkati çekerek, "Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken, uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık" ifadelerini kullandı. İç ve dış hatlarda 2002'de seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını 2024 yılının ilk 11 ayında 214 milyonun üzerine çıkardıklarını belirten Uraloğlu, Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının da aynı dönemde 2 milyon 121 bini geçtiğini kaydetti.

Uçakta taşkınlık yapanların yeni cezası belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKralçıplak:

İsmi Türk hava yolları ama Türk halkında Thy ile seyahat edecek güç yok bu yaşam standartlarında. Ama yine de gurur duyduk asla sahip olamayacağımız yerli otomobil ile gurur duyduğumuz gibi asla üzerinden geçemediğimiz köprüler gibi

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

iyi olmuş tebrik ederim

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