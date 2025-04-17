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U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Karabük'te Başladı

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Karabük'te düzenlenen U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları, 17-20 Nisan tarihleri arasında altı farklı şehirden katılan 6 takımın yer aldığı organizasyonla başladı. Şampiyonayı kazanacak takım, 2. kademe müsabakalarına katılma hakkı elde edecek.

- U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları Karabük'te başladı

KARABÜK - Karabük'te üç gün sürecek U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları başladı.

Karabük'ün ev sahipliğini yaptığı ve Onur Futbol Sahası'nda başlayan U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında altı farklı şehirden 6 takım yer alıyor. Şampiyona 17-20 Nisan tarihleri arasında oynanacak ve bu müsabakalardan birinci çıkacak takım 2. kademe mücadelelerine katılmaya hak kazanacak.

Karabük'ün futboluna, ekonomisine ve reklamına katkı sunması için U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarında 6 takıma ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Karabük Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İhsan Çevik, "Çevre illerimizden Ankara Anka Gençlik ve Spor, Bartın Gençlerbirliği Gençlikspor, Kastamonuspor, Çankırı Yurdum Spor Kulübü, Sinop Tersane Spor, Zonguldak Atletik Spor Kulübü takımlarımız yer alıyor. Şehrimize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz" dedi.

Başkan Çevik, 6 takımda ortalama 25 sporcudan 150 sporcu yer aldığını belirterek, "Bu sayıya sporcu velileri, teknik ekipler gibi faktörler dahil edilmeden ortalama sayıdır. Bu etabı birincilikle bitiren takım 4 ilde 2. kademe müsabakalarına katılacak. Oradan da başarı ile çıkarsa 3. kademede final müsabakasında ter dökecekler. Karabük'teki mücadelelerden galip çıkacak takım yarı finallere hak kazanacak diyebiliriz. Katılan takımlarımıza her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

U-16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının final mücadelesi 20 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Onur Futbol Sahası'nda oynanacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÜNLÜ - Yerel
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