TZOB Başkanı Bayraktar, Vefat Eden Ziraat Odası Başkanı İçin Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde vefat eden Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, vefat eden Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Samsun'un Vezirköprü ilçesine giderek geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Arslan Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Samsun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı olan Arslan Kaya'nın vefatının ardından Bayraktar, merhumun Güder Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti. Aile fertleriyle bir süre görüşen Bayraktar, başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette, TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu'nun yanı sıra Samsun ve Amasya'daki Ziraat Odası başkanları da hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
