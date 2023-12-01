Turunç köşe bucak temizlendi

Marmaris Belediyesi, merkeze uzak mahallelerde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kış aylarının gelmesiyle mahallelerdeki temizlik çalışmalarını daha da arttırdı. Merkez mahallelerin yanı sıra uzak mahallelerde de çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler önceki gün Turunç'a çıkarma yaptı. Gün boyu süren çalışmada Turunç'ta köşe bucak temizlik yapan ekipler kepçe yardımıyla da atılan moloz, büyük çöp, çalı gibi atıkları temizledi. Çalışmaların tüm mahallelerde devam ettiğini söyleyen belediye yetkilileri " Marmaris'in her noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA