Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nden 23 Nisan Şenliği: Çocuklar Eğlendi ve Öğrendi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinleri kapsamında düzenlenen etkinlik çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel şenlik programı düzenledi. Sepetçi Kasrı'nda bulunan Yeşilay'da yapılan etkinlikte çocuklar için uçurtma atölyesi, spor ve sanat aktiviteleri, masal ve drama atölyeleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklere katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

"Onlara yaşam becerileri eğitimi vereceğiz"

Burada bir konuşma yapan Yeşilay Genel Başkanı Doç.Dr. Mehmet Dinç, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Şenliğidir. Ulusal Egemenlik meselesi bizim için çok önemli. Çünkü biz de Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 105 yıldan beri çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere insanlığımızın bağımsızlığı ve egemenliği için çalışma yapıyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken bir bayram. Çocuklarımızı misafir ettik, İstanbul'un farklı okullarından buraya geldiler. Bütün gün boyunca bir şenlik içinde programımız devam edecek. Onlara yaşam becerileri eğitimi vereceğiz. Bu çalışma sadece burada kalmayacak. Türkiye'nin her yerinde 120 şubemizde bu hafta boyunca 300'ün üzerinde etkinliği organize etmiş, çocuklarımıza, gençlerimize egemenlik vurgusunu bayram şenliği içerisinde sağlıklı yaşamla birlikte iletmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"El becerileri var, sportif faaliyetler var, eğitimler var, sanatla ilgili çalışmalar var"

Etkinliklerde farklı faaliyetlerin olduğunu söyleyen Başkan Dinç, "Burada 300'ün üzerinde öğrenci var. İlkokul, ortaokul öğrencilerini misafir ediyoruz. Çocukların aileleri bugünü heyecanla bekliyorlardı. Farklı programlar burada var. El becerileri var, sportif faaliyetler var, eğitimler var, sanatla ilgili çalışmalar var. Çocuklar geldiği andan itibaren 4 saat burada gezip faaliyetlere katılıp farklı organizasyonlara katılabiliyorlar. Burada yaşam becerileri atölyemiz var. Yaşam becerileri atölyesinde hem sağlıklarını korumak, hem de bağımlılıklara karşı nasıl hayır diyeceklerine karşı beceri kazandırmak için etkinlikler olacak" dedi. - İSTANBUL