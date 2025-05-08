Türkiye Okullar Arası Bocce Şampiyonası Karabük'te Başladı

Karabük Üniversitesinin (KBÜ), ev sahipliği yaptığı Türkiye Okullar Arası Bocce (Petank-Volo) Şampiyonası Grup Müsabakaları başladı.

Karabük Üniversitesi Bocce Sahası'nda düzenlenen açılış törenine KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, akademisyenler, kurum temsilcileri, hakemler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılışta konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin sadece bilimsel alanda değil, sosyal ve sportif alanlarda da öncü olmayı hedeflediğini belirterek, "Yaklaşık bir yıl önce açılışını yaptığımız bocce sahamız, bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen genç sporculara ev sahipliği yapıyor. Bu bizim için büyük bir gurur. Sporun disiplin, dayanışma ve centilmenlik gibi değerlerini önemsiyor; gençlerimizin bu değerlerle yetişmesini arzuluyoruz" dedi.

Bu tür organizasyonların Karabük'ün hem spor başarısını hem de kültürel zenginliğini tanıtma açısından önemli olduğunu ifade eden Kırışık, "Bugün burada yalnızca bir spor müsabakası gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda gençlerimiz arasındaki kültürel etkileşime, şehirler arası dostluklara ve Karabük'ün daha yakından tanınmasına da katkı sunuyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Üniversite olarak bu ruhu yaşatmaya ve yaymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise Karabük'ün gençleri spora teşvik eden önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "2025 yılında yaklaşık 20 farklı branşta etkinlik gerçekleştirdik. Bu organizasyonlar sadece spor değil, aynı zamanda ilimizin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. Katılımcı öğrencilerimiz edindikleri izlenimleri kendi illerinde paylaşacak ve Karabük'ün tanıtımına katkı sağlayacaklar" ifadelelerini kullandı.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da konuşmasında sporun eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek, "15 farklı ilden yaklaşık 450 öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve antrenörlerimizi Karabük'te ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin yalnızca akademik değil, aynı zamanda kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de hayatın içinde yetişmesini önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından "Küçükler", "Yıldızlar" ve "Gençler" kategorilerinde grup müsabakalarına geçildi. - KARABÜK