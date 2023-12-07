Türkiye'nin renkleri Denizli'de buluştu

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Denizli'de, kortejle başladı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, 39 ilden bin 800 sporcunun katıldığı Yıldızlar-Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası kortejle başladı. Halaydan horona, zeybekten Teke yöresine Türk kültürünün en güzel renklerini yaşatacak şampiyonaya tüm vatandaşlar davet edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Yıldızlar-Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası heyecanı kortejle başladı. Denizli Valiliği önünden başlayan korteje, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Halk Oyunları Federasyonu Başkanvekili Ömer Kireçci, davetiler ve halk oyunları sporcuları katıldı. Rengarenk yöresel kıyafetleri ve Türk bayrakları ile korteje katılan halk oyunları sporcuları vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar süren kortej renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar bol bol fotoğraf ve görüntü çekti. Kortejin ardından halk oyunları ekiplerinin sunduğu gösteriler ise büyük alkış topladı.

"Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz"

Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şampiyona için kente gelen Halk Oyunları Federasyonu Başkanvekili Ömer Kireçci, yönetim kurulu üyesi Mert Sütçü, halk oyunları takımı temsilci ve antrenörlerini ağırladı. Denizli'de böylesine önemli bir organizasyonu yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, tüm sporculara başarılar diledi. "Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz" diyen Başkan Zolan, tüm hemşehrileri 7 Aralık Perşembe günü saat 17.00'den itibaren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve 10 Aralık'ta sona erecek müsabakaları izlemeye davet etti.

"39 ilden 1800 sporcu katılacak"

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar-Gençler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası 6-10 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek yarışmalara 39 ilden gelen 70 kulüpten 1800 sporcu katılacak. Yarışmaya katılan kulüpler, Halay, Horon, Zeybek, Kafkas, Bar, Karşılama, Kaşık ve Teke yöresinin oyunlarını yarışma süresince hakemlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu şampiyonadaki karşılaşmalar ücretsiz olarak izlenebilecek.