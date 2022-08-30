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Türkiye'nin otomobili TOGG, önümüzdeki yıl Mart ayında yollarda olacak

Yerel Haberler

Türkiye'nin otomobili TOGG, önümüzdeki yıl Mart ayında yollarda olacak

Radyo Başakşehir'e konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili TOGG'un önümüzdeki yıl Mart ayında yollarda olacağını söyledi.

Radyo Başakşehir'e konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg'un önümüzdeki yıl Mart ayında yollarda olacağını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Yüz Yüze 100 Gün" etkinliği çerçevesinde Başakşehir'e gelen Varank'a, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas eşlik etti. Türkiye'nin otomobili TOGG hakkında ada açıklamalarda bulunan Varank, Gemlik'te inşaatı devam eden fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını müjdeleyerek, ilk araçların banttan inip sertifikasyon sürecinin de tamamlanması ile 2023 Mart'ta TOGG satışlarının başlayacağını, C sınıfı SUV tipi aracın aynı sınıftaki içten yanmalı araçlarla rekabet edeceğini ve aynı fiyattan piyasaya çıkacağını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başakşehir Türkiye TOGG Yerel Haberler

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