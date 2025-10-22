Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Darkale Kanyonu, Türkiye'de bir ilke ev sahipliği yaptı. Henüz 4 yaşında olan minik sporcu Yusuf Sirek, profesyonel ekiple birlikte 350 metrelik kanyonu başarıyla geçerek Türkiye'nin en küçük canyoning sporcusu unvanını kazandı.

Etkinlik, Kanyon ve Dağ Sporları Arama Kurtarma Derneği öncülüğünde gerçekleştirildi. Ekipte Dernek Başkanı ve Ekip Lideri Haydar Daştan, öncü sporcu Hamza Sirek ve 4 yaşındaki oğlu Yusuf Sirek, sıhhiye Beyza Polat ve arama kurtarma köpeği Sezar yer aldı.

" Türkiye'nin en küçük sporcusu kanyonu geçti"

Dernek Başkanı ve ekip lideri Haydar Daştan, Darkale Kanyonu'nun doğa sporu ve turizm açısından büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, "İstanbul'dan geldik. Manisa'nın Soma ilçesindeyiz. Burası Türkiye'nin en güzel kanyonlarından biri. Bu kanyon tanıtımı yapılamadığı için pek bilinmiyor. Beş yıl önce keşfettiğimiz bu 350 metrelik parkur, eşsiz bir doğal oluşuma sahip. Biz de bu kanyonun ne kadar güvenli olduğunu göstermek için bugün burada 4 yaşındaki en küçük sporcumuz Yusuf Sirek'e eğitim vererek en küçük arama kurtarma köpeğimiz Sezar ile kanyondan geçtik. Bölgedeki insanların mutlaka buraya gelerek bu güzellikleri görmelerini istiyoruz. Ancak bu sporu yapmak isteyenlerin mutlaka eğitim alması ve doğru ekipman kullanması gerekiyor. Bu kanyon çevredeki en güzel kanyonlardan birisi." dedi.

Daştan son olarak canyoning yapmak isteyenlere, Manisa'daki SODOS Spor Kulübü ve İstanbul'daki Kanyoning Türkiye ekibi aracılığıyla eğitim almaları çağrısında bulundu.

"Oğlumla aynı kanyonu geçmek gurur verici"

Minik sporcunun babası ve öncü sporcu Hamza Sirek, Yusuf'un başarısının Türk sporu açısından örnek teşkil ettiğini belirterek, "Yusuf, 4 yaşında olmasına rağmen doğa sporlarına büyük ilgi duyuyor. Onunla birlikte bu zorlu kanyonu geçmek tarif edilemez bir gurur. Bu yaşta çok iyi performans veriyor. Türkiye'de ilk defa bu yaşta bir çocuk canyoning yaptı. Bu hem onun için unutulmaz bir anı hem de doğa sporlarına ilgi duyan aileler için ilham verici bir örnek." ifadelerini kullandı.

Darkale köyünden yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşle ulaşılan kanyondan geçiş süresi yine 1,5 saat sürüyor. Toplam 3 saatlik parkur, profesyonel sporcuların yanı sıra doğa tutkunlarına da eşsiz bir deneyim sunarken Darkale'nin eşsiz doğasını gözler önüne seriyor. - MANİSA