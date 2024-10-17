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Türkiye, Kuzey Afrika Güzellik Festivali'nde Jüri Olarak Temsil Edildi

Türkiye, Kuzey Afrika Güzellik Festivali'nde Jüri Olarak Temsil Edildi
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Tunus'taki Kuzey Afrika Ülkeleri Kıtalararası Güzellik ve Saç Festivali'nde, Şener Eroğlu, Türkiye'yi jüri olarak başarıyla temsil etti ve Oscar ödülüne layık görüldü. Eroğlu, uluslararası alanda önemli başarılara imza atarak genç kuaförlere ilham vereceğini belirtti.

Tunus'ta düzenlenen Kuzey Afrika Ülkeleri Kıtalararası Güzellik ve Saç Festivali Oscar Ödülü yarışmasında, Eurocup Türkiye Kuaför Milli Takımı'nın dünya ve Avrupa şampiyonu kuaförü Şener Eroğlu, jüri üyeliğiyle Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Malatya'da depremzede kuaför olarak kariyerine devam eden Eroğlu, uluslararası arenada önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Yarışmaya 12 farklı ülkenin katılımcılarıyla birlikte katılan Eroğlu, Türkiye'yi jüri olarak temsil etmenin gururunu yaşadı. Eroğlu, "Ülkemizi jüri olarak temsil ettik. En iyi jürilik dalında Oscar ödülüne layık görüldük. Orada İstiklal Marşımızı okutarak bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşadık" dedi.

Eroğlu, kendilerini davet eden Tunus Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bassam Dirira'ya da teşekkür etti.

Bu prestijli festivalde jüri olarak görev almanın kendisi için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Eroğlu, genç kuaförlere ilham vermeye devam edeceğini belirtti. Türkiye'nin güzellik ve saç sektöründeki uluslararası başarısının artarak süreceğine inandığını ifade eden Eroğlu, "Tunus'taki bu festival, farklı kültürlerin bir araya gelerek güzellik ve saç sektöründeki yenilikleri paylaşması açısından önemli bir platform oluşturdu. Türkiye'nin güzellik sektöründeki yeteneklerini daha geniş kitlelere ulaştırma amacına katkı sağlıyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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