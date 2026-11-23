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Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) – Türkiye Kamu-Sen Malatya İl Temsilciliği, 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi görüşmeleri sürerken kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

Malatya Defterdarlık binası önünde gerçekleştirilen açıklamada konuşan Türk Ulaşım-Sen Malatya Şube Başkanı Önder Akgül, yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiğini belirterek hükümete ve TBMM'ye çağrıda bulundu.

Kamu çalışanlarının sağlık, eğitim, güvenlik ve adalet başta olmak üzere devletin bütün hizmet alanlarında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Akgül, çalışanların artık kendi ailelerinin ekonomik geleceğinden endişe duyduğunu söyledi.

Akgül, 2027 yılı bütçe teklifinin yalnızca gelir ve giderlerin belirlendiği bir mali tablo olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bütçenin sosyal adaletin ve gelir dağılımının da temel araçlarından biri olduğunu vurguladı.

Kamu çalışanları ve emeklilerin bütçeden hak ettikleri payı almalarını istediklerini belirten Akgül, "Biz istiyoruz ki 2027 yılı bütçesi, kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarına çözüm üreten, emeği koruyan, refahı adaletle paylaşan bir bütçe olsun. Bütçenin yükünü taşıyanların, bütçenin nimetlerinden de hak ettiği payı almasını istiyoruz" dedi.

Yüksek enflasyonun özellikle sabit gelirli vatandaşların yaşam koşullarını ağırlaştırdığını dile getiren Akgül, maaş artışlarının temel tüketim harcamaları karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.

Enflasyon oranındaki gerilemenin fiyatların düştüğü anlamına gelmediğini belirten Akgül, kamu çalışanları ve emeklilerin geçmiş dönemlerde yaşadığı gelir kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

"ENFLASYON HEDEFLERİ DEĞİŞİYOR, MAAŞ ZAMLARI DEĞİŞMİYOR"

Kamu görevlilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin maaş artışlarının belirlendiği dönemde açıklanan enflasyon hedefleri ile güncel tahminler arasında önemli farklılıklar bulunduğunu belirten Akgül, maaş zamlarının yeniden değerlendirilmesini istedi.

Akgül, Ağustos 2025'te 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yılı için ise yüzde 9 enflasyon ara hedefi açıklandığını hatırlatan Akgül, 2026 yılı tahmininin önce yüzde 28'e, ardından yüzde 29,5'e yükseltildiğini, 2027 yılına ilişkin öngörünün de yüzde 21'e çıktığını ifade etti.

Buna karşın 2027 yılı için memur ve emeklilere ilk altı ayda yüzde 5, ikinci altı ayda yüzde 4 oranında zam öngörüldüğünü belirten Akgül, bu oranların yıllık bileşik artışının yüzde 9,2 düzeyinde kaldığını kaydetti.

Akgül, "Bir tarafta yüzde 21'e yükseltilmiş enflasyon öngörüsü, diğer tarafta yüzde 9,2'de bırakılmış temel maaş artışı var. Ekonomik şartlar değiştiğinde enflasyon hedeflerini değiştirenler, aynı şartların memurun mutfağını, emeklinin sofrasını etkilediğini neden görmüyor? Tutmayan enflasyon hedeflerinin bedeli kamu çalışanlarına ve emeklilere ödetilemez" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON FARKI ZAM DEĞİL, REFAH PAYI VERİLMELİ"

Enflasyon farkının maaşlarda gerçek anlamda bir iyileştirme sağlamadığını savunan Akgül, kamu çalışanları ve emeklilere ayrıca refah payı verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Enflasyon farkının çalışanların kayıplarını gecikmeli olarak telafi etmeye yönelik olduğunu belirten Akgül, "Enflasyon farkı lütuf değildir. Enflasyon farkı gerçek anlamda sıfır zammın karşılığıdır. Refah payı ise emeğin büyüyen ekonomiden hak ettiği karşılığı almasının aracıdır" dedi.

Kamu çalışanlarının enflasyon farkını beklerken borçlanmak zorunda kaldığını, emeklilerin ise temel ihtiyaçlarını ertelediğini belirten Akgül, ailelerin giderek artan ekonomik baskı altında harcamalarını kısmak zorunda kaldığını söyledi.

Akgül, 2027 yılı merkezi yönetim bütçesinde kamu çalışanları ve emeklilerin geçmiş gelir kayıplarının karşılanması, alım güçlerinin korunması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için somut düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA