Türkiye'de Tarım Öğretiminin 179. Yılı Etkinliği Düzce Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından tarım öğretiminin yıl dönümü dolayısıyla " Türkiye'de Tarım Öğretiminin 179.Yılı" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Tarım biliminin önemi, tarihi ve geleceğine yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinlik, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ'ın Konuralp Yerleşkesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Ziraat Fakültesi Dekanı ve Fakülte akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleşen programda, saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda devam eden etkinlik kapsamında Ziraat Fakültesi Bölüm Başkanları tarafından bir panel düzenlendi. Panele; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, Araştırma Dekanım Prof. Dr. Emine Tekin, fakülte akademisyenleri ile ziraat emekçileri katılım sağladı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Dekan Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, 10 Ocak 1846 tarihinde ilk ziraat mektebinin açılmasıyla 10 Ocak'ın her yıl kutlanmaya başlandığını ifade etti. Düzce Üniversitesi'nde geleneksel olarak düzenlenen bu kutlamaların bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, Osmanlı'dan Cumhuriyet Dönemi'ne kadar ziraatin ekonomideki yerinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Ziraat Fakültesi'nin kuruluş dönemi ve tarihçesine de değinen Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli ziraattir" sözüne dikkat çekti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Mehmet Akif ve Ziya Gökalp gibi önemli isimlerin ziraat mekteplerinden mezun olduğuna dikkat çekerek ziraat biliminin onların düşünce ve fikir hayatına önemli etkileri olduğunu söyledi. Ankara'da bulunan devlet üretme çiftliklerine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında edindiği tecrübe ve bilgileri katılımcılara aktaran Prof. Dr. İlhan Genç, ziraat biliminin ekonomimiz için vazgeçilmez bir değer olduğunu vurguladı.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesinin dünü, bugünü ve yarını

Ziraat Fakültesi Bölüm Başkanlarının konuşmacı olarak yer aldığı "Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Dünü, Bugünü ve Yarını" başlıklı panel programı ile devam eden etkinlikte; Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Demir, Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Yıldırım, Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Güngör, Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ersin Demir ve Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Tunca söz aldı.

Fakültede yer alan bölümlerin eğitim programları, bilimsel çalışmaları ve araştırma faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler sunan Bölüm Başkanları, bölümlerin faaliyet gösterdikleri bilim dalları, gerçekleştirdikleri projeler, bilimsel araştırmalar ve yayınları hakkında da önemli veriler sunarak alanlarında yürütülen faaliyetlerin derinlemesine bir değerlendirmesini yaptı.

Panel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk ile Genel Sekreter Nihat Yıldız'ın konuşmacılara plaket ve belge takdimi ile son buldu. - DÜZCE