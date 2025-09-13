Türkiye-Almanya EuroBasket 2025 Finali Eskişehir'de İzlenebilecek

Türkiye-Almanya EuroBasket 2025 finali, Eskişehir'de Dede Korkut Parkı'nda dev ekranda izlenecek.

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye A Milli Basketbol Takımı Almanya ile karşı karşıya gelirken, Eskişehir'de büyük bir buluşma yaşanacak. 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de Dede Korkut Parkı'na kurulacak dev ekranla vatandaşlar bir araya gelerek tarihi mücadeleyi hep birlikte izleyebilecek. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sandalyeni al, bayrağını kap, komşunu da unutma" diyerek Eskişehirlileri milli heyecana davet etti. - ESKİŞEHİR