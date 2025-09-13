Haberler

Türkiye-Almanya EuroBasket 2025 Finali Eskişehir'de İzlenebilecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye A Milli Basketbol Takımı Almanya ile mücadele ederken, Eskişehir'deki Dede Korkut Parkı'nda dev ekran kurulacak. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, vatandaşları milli heyecana katılmaya davet etti.

Türkiye-Almanya EuroBasket 2025 finali, Eskişehir'de Dede Korkut Parkı'nda dev ekranda izlenecek.

EuroBasket 2025 finalinde Türkiye A Milli Basketbol Takımı Almanya ile karşı karşıya gelirken, Eskişehir'de büyük bir buluşma yaşanacak. 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de Dede Korkut Parkı'na kurulacak dev ekranla vatandaşlar bir araya gelerek tarihi mücadeleyi hep birlikte izleyebilecek. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sandalyeni al, bayrağını kap, komşunu da unutma" diyerek Eskişehirlileri milli heyecana davet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi

Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray derken Deniz Dönmezer'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray derken yeni takımı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.