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Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi'nde 5. kez başkan seçildi

Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi'nde 5. kez başkan seçildi
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Sinop Türkeli Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin genel kurulunda mevcut başkan Beytullah Yılmaz, oyların tamamını alarak 5. kez başkan seçildi. Kongrede yönetim ve denetim kurulu raporları oy birliğiyle ibra edildi.

Sinop Türkeli Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi. Genel Kurulda mevcut başkan Beytullah Yılmaz, oyların tamamını alarak 5. kez başkan seçildi.

Türkeli Nakliyeciler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi salonunda gerçekleşen kongreye, kooperatif yönetimi ve üyeler katıldı. Yönetim ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir-gider hesapları okunmasının ardından oy birliğiyle ibra edildi.

Yönetim ve denetim kurulu seçiminde, Türkeli Nakliyeciler Kooperatifi Beytullah Yılmaz, 5. kez başkan seçildi. Yılmaz'ın yönetimi şu şekilde oluştu: Beytullah Yılmaz, Bayram Yılmaz, Sezai Kaya, Salih Atılgan ve Hüseyin Çelik. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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