Türkeli'de Sahil Yolu Projesi Kasım Ayı'nda Tamamlanacak

Sinop'un Türkeli ilçesinde devam eden "Sahil Yolu" projesinde çalışmaların kasım ayı sonunda tamamlanacağı açıklandı.

Sinop protokolü yol çalışmasını yerinde inceledi. İnceleme sonrası AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Maviş, "Projede sona yaklaşıldı. Kasım ayı sonu çift geliş-gidişli ve çift şeritli yol tamamlanmış olacak. Üç kavşak noktasıyla Türkelili hemşehrilerimiz artık bu yolu kullanabilecek" dedi.

Maviş şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, Türkeli'ye Çatalzeytin istikametinden veya Ayancık istikametinden girerken bu yolu kullanmış olacaklar. Üç kavşak noktası var. Çatalzeytin'den gelirken Türkeli girişinde, Ayancık'tan gelirken Türkeli girişinde ve orta noktada olmak üzere üç kavşak olarak dizayn edildi. Şu anda sıcak asfalt kaplaması devam ediyor. Bir taraftan mekanik işlemi yapılırken, bir taraftan sıcak asfalt kaplaması yapılıyor. Sanat yapıları tamamlanmış. Güzergahta toplam 12 adet menfez yapımı tamamlanmış. Kıyı tahkimatı tamamlanmış. Gerçekten standardı yüksek bir yola inşallah Kasım ayı sonu gibi Türkelili hemşehrilerimiz kavuşmuş olacaklar."

Maviş, yolun deniz kıyısında estetik baskı betonla yürüyüş güzergahı oluşturulacağını ve yolun iç kısmındaki 7-10 dönümlük alanda rekreasyon alanı yapılacağını açıkladı.

Köy grup yollarında sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Köy grup yollarında sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten Milletvekili Maviş, "Bu yılın sonu itibarıyla bir aksilik olmazsa yaklaşık 61 kilometre köy grup yolu da sıcak asfaltla kaplanmış olacak. Bu Türkiye'de eşine benzerine rastlanan bir çalışma değil. Giresun Dereli'de böyle bir çalışma yapıldı. Bir de Sinop'un Türkeli ve Ayancık ilçelerinde böyle bir çalışma yapılıyor. Bunun dışında Karayollarının köy yolu asfaltlamak, çalışma yapmak gibi bir yükümlülüğü yok. Cumhurbaşkanımızın bizzat onayıyla Karayolları yetkilendirildi. Gerçekten de istinat duvarları ve altyapısı sağlam bir şekilde iyi bir platformda yollarımız ömürlük bir şekilde yapılıyor. 61 kilometrelik sıcak asfaltlama çalışmalarımız da bu yıl sonunda tamamlanmış olacak" şeklinde konuştu.

İncelemeye Vali Mustafa Özarslan, Türkeli Kaymakam Vekili Taner Bolat ve Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş de katıldı. - SİNOP