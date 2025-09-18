Türk Yıldızları TEKNOFEST'te Unutulmaz Gösteri Düzenledi

Türk Yıldızları TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşu ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Gösteri sonrası konuşan Türk Yıldızları Tim Lideri Yarbay Hasan Kocabaş, "TEKNOFEST'te olmak bunla birlikte Tarihi Yarımada'nın üzerinde gösteri gerçekleştirmek bizim için de ayrıca özel ve keyifliydi" derken, Yarbay Mehmet Balta ise, "Yerli ve milli olan Hürjet'imizi en yakıdan takip eden ekip biziz. Hürjeti gökyüzünde uçurmak bizim için bir onur olacaktır" dedi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST İstanbul kapsamında Atatürk Havalimanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gökyüzünde ay-yıldız ve kalp figürleri çizen ekip, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Türk Yıldızları gösteri yaparken, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam TEKNOFEST için hazırladığı özel sunumu vatandaşlara anlattı. Türk Yıldızları 8 pilot olmak üzere toplam 13 kişiden oluşuyor. 33 kişilik de bakım ekibine sahip. Gösteri sonrası konuşan Türk Yıldızları ekibi Hürjet vurgusu yaptı.

Gösteri sonrası konuşan Filo Komutanı Binbaşı Kürşat Kömür, "Havacılık sevdalısı gençlerle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. Her sene olduğu gibi bu sene de çok kıymetli bir kalabalığa gösteri icra ettik. Şu anda 8 pilot olmak üzere toplam filo personelimiz 13 kişi. Aynı zamanda 33 kişilik bir bakım personelimiz var" dedi.

"TEKNOFEST'te olmak bizim için özel ve keyifliydi"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin ve kararlılığını yansıttıklarını belirten Türk Yıldızları Tim Lideri Yarbay Hasan Kocabaş, "TEKNOFEST'te olmak bunla birlikte İstanbul'da olmak Tarihi Yarımada'nın üzerinde bir gösteri gerçekleştirmek bizim için de ayrıca özel ve keyifliydi. Yurt içinde yurt dışında tüm gösterilerde milletimizi en iyi şekilde temsil etmeye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin ve kararlılığını en iyi şekilde sergilemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hürjeti gökyüzünde uçurmak bizim için bir onur olacaktır"

Konuşmasında Hürjet vurgusu yapan Yarbay Mehmet Balta, "Havacılık sevgisi olan tüm gençlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Bizden sonra bayrağımızı gökyüzünde taşıyacak olan onlar. Yerli ve milli olan Hürjet'imizi en yakıdan takip eden ekip biziz. Çünkü ilk teslim alacak olan ekip biziz. Hürjeti gökyüzünde uçurmak bizim için bir onur olacaktır. Bundan önceki TEKNOFEST'lerde uçtuk. Çok stabil çok güzel bir uçak. Ekip çok başarılı bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

"Gittiğimiz her ülkenin her şehrin yöresel özelliklerine göre de metinlerimizi hazırlıyoruz"

Gösteri yapılan ülkeye ve şehre göre sunum metin hazırladıklarını söyleyen Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Fatih Sağlam, "Gittiğimiz her ülkenin her şehrin yöresel özelliklerine göre de metinlerimizi hazırlıyoruz. Yurt dışında da muhteşem bir coşku oluyor tabi. Ama yurt içindeki gösterilerimizde bu coşkunun yanında halkımızın müthiş bir enerjisi var. Halkımız gösteriyi izlerken gurur duyuyorlar. Bu gururu onların gözünde görüyoruz. Bu sadece Türk milletine özgü bir enerji" dedi. - İSTANBUL