Türk Yıldızları'nın Gösteri Uçuşu Yağmur Nedeniyle İptal Edildi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Mudanya'da düzenleyeceği gösteri uçuşu yoğun yağmur ve sis nedeniyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Gösteri için saatler öncesinden bekleyen ilçe halkı hayal kırıklığı yaşadı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapacağı gösteri uçuşu yağmur sebebiyle iptal edildi. Gösteri uçuşu ileri bir tarihe ertelendi.

Mudanya Mütarekesi'nin 103. yılı kutlamaları çerçevesinde bugün gösteri uçuşu yapması planlanan Türk Yıldızları, yoğun sis ve yağmur sebebiyle gösterini uçuşunu iptal etti.

Bir gün önce gösteri uçuşunun provasını yapan Türk Yıldızlarına ilçe halkı büyük bir ilgi göstermişti. Yağmura rağmen saatler öncesinden BUDO iskelesi önünde bekleyen vatandaşlar uçuşun iptal edildiğinin duyurulmasının ardından evlerine geri dönmek zorunda kaldı. Türk Yıldızlarını izlemek için Bursa'dan gelen vatandaşlar otobüslerle geri döndü. Yağmur Mudanya'da akşam saatlerine kadar etkili oldu. Zaman zaman şiddetli esen rüzgar şemsiyeleri uçururken bazı vatandaşların naylon yağmurluk giyerek gezdiği görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
