Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti
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Kibar Holding'in kurucusu ve onursal başkanı Asım Kibar, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gören, Türk sanayiinin önde gelen isimlerinden Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, hayatını kaybetti.

Türk sanayiinin önde gelen isimlerinden Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, hayatını kaybetti. Duayen iş adamı Kibar'ın cenazesi, 8 Haziran Pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

ASIM KİBAR KİMDİR?

1933 yılında Kayseri'de doğan Asım Kibar, iş hayatına 1951 yılında manifatura ticaretiyle başladı ve 1964-1970 yıllarında Orta Anadolu Mensucat Fabrikası'nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

1970 yılında demir ticaretine başlayarak İstanbul'da aile şirketini kuran Asım Kibar, günümüzde toplam 24 şirketi bünyesinde bulunduran Kibar Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 2002 yılında İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından "Commandatore Liyakat Nişanı", 2016 yılında ise Capital ve Ekonomist Dergisi tarafından "Türk İş Dünyası Onur Ödülü" takdim edildi. Kibar ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın kurucu üyesiydi.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Asım Kibar, 2014 yılından günümüze kadar Kibar Topluluğu bünyesindeki aktif iş hayatına Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı olarak devam ediyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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