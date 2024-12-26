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Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarına Devam Ediyor

Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi İhtiyaç Sahiplerine Yardımlarına Devam Ediyor
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Kızılay Alaşehir Şubesi, Aralık ayında ihtiyaç sahibi ailelere 280 bin TL nakit, gıda kolileri, burs, online eğitim desteği ve alışveriş kartı ile önemli yardımlar sağladı. Şube Başkanı Nedim Yamak, 2024 yılı boyunca desteklerin devam edeceğini açıkladı.

Türk Kızılayı Alaşehir Şubesi aralık ayında da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı.

Alaşehir Kızılay Şubesi Başkanı Nedim Yamak başta olmak üzere çalışanlar ve gönüllülerle birlikte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kızılay Alaşehir Şubesi 2024 yılı ocak ayından bu yana aralıksız olarak sürdürdüğü yardımlarına, aralık ayında da devam etti. Aralık ayında 56 aileye toplam 280 bin TL, 105 aileye toplam 210 koli gıda ürünü, 44 öğrenciye toplam 63 bin 750 TL burs, 34 öğrenciye online eğitim desteği, 20 aileye hijyen temizlik ürünü, 28 aileye biner liralık alışveriş kartı desteğinde bulundu.

Kızılay Şubesi Başkanı Nedim Yamak, "Türk Kızılayı olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize, öğrencilerimize nakit, gıda, burs, eğitim, temizlik maddesi ve alışveriş kartı gibi destekler sağladık. 2024 yılı boyunca devam eden yardımlarımızı Aralık ayında da sürdürdük. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her zaman destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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