TÜRK-İŞ: Hükümetten Somut Ücret Teklifi Gelmedi

TÜRK-İŞ: Hükümetten Somut Ücret Teklifi Gelmedi
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, kamu işçilerini kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde hükümetten hala somut bir ücret teklifi gelmediğini belirtti. Ağar, işçilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi adına gerekli taleplerin iletildiğini, fakat belirsizliğin devam ettiğini vurguladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin, "Bugün 2 Haziran, aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir" dedi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Fakat görüşmelerde henüz işçi tarafından bir teklif gelmemesi üzerine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konfederasyon önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Ağar, Kamu Çerçeve Protokolü'nde belirsizliğin devam ettiğini belirterek, "Bizler, 600 bine yakın kamu işçisinin alın terini, emeğini, çocuklarının geçimini temsil ediyoruz. Şubat ayında TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak hükümete ilettiğimiz ortak teklifimizde enflasyon karşısında ezilen ücretlerin insanca yaşam seviyesine çekilmesi, sosyal haklarımızın güncellenmesi, kamu işçisinin refahının artırılması gibi son derece makul gerekçeli talepler sunduk. Ancak gelin görün ki, bugün 2 Haziran olduğu halde. Aradan üç ay geçmiş olmasına rağmen hükümet cephesinden hala somut bir ücret teklifi gelmemiştir" açıklamasında bulundu.

"Her geçen gün işçi için kayıptır"

Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinin başlamasından bu yana 3 ay geçtiğini hatırlatan Ağar, "Markette, pazarda etiketler her gün değişiyor. Kiralar, faturalar, temel gıda maddeleri, her kalemde artış var. Bu ülkede sabit gelirliler nefes alamaz hale geldi. Her geçen gün işçi için kayıptır. Masaya konmayan her teklif, soframızdan eksilen bir lokmadır. Biz sadece zam istemiyoruz. Biz, emeğin hakkını, insan onuruna yaraşır bir yaşamı istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasında Ağar'ın yanı sıra HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ve sendika üyesi işçiler yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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