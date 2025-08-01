TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Zam Teklifi Açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sonrasında zam teklifi hakkında açıklama yaptı. Atalay, "Sendikalara, üyelerine soracaklar. İşçi bundan razıysa gelip evet diyecekler. Razı değilse 'hayır' deyip yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından TES-İŞ Genel merkezinde sendika yöneticileri ile teklifi görüştü. Sendika başkanları ile yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından Atalay teklife ilişkin açıklamada bulundu. Son teklife ilişkin bilgi veren Atalay, "Günlük brüt çıplak ücreti bin 400 liranın altında olanlar bin 400 liraya çekilecek. Seyyanen bin 400'ün üzerine herkese 40 lira zam yapılacak. Birinci 6 ay yüzde 24, ikinci 6 ay ilk brüt çıplak ücrete 50 lira zam yapılacak. Arkadan yüzde 11 uygulanacak. Enflasyon aşarsa bu aşan kısım uygulanacak. Üçüncü dilim, yüzde 10 enflasyon aşarsa uygulanacak. Dördüncü dilim, yüzde 6 enflasyon aşarsa uygulanacak. 1 Mart yürürlük tarihli sözleşmeyle yüzde 3,68 oranında ilave zam yapılacak. Bu, şubat, nisan ve mayıs aylarında farklar varsa onlar da uygulanacak" ifadelerine yer verdi.

Ergün Atalay, teklifte yer alan ilave ek primleri değinerek, "Diğer bütün işçilere de yüzde 3 oranında. Yüzde 7 oranında olanlar 150 bin kişi. Taban ücret düzeltilmesine rağmen ücreti düşük olan iş yerlerinde işe giriş ücretleri düzenlenecek. Bu saydıklarım bütün ücretlere uygulanacak. İkramiye, sosyal haklar. Yüzde 3,68 evvela yalnız maaşlara uygulanıyordu. Bütün maktu ücretlerin hepsine uygulanacak" diye konuştu.

Kararın işçiler tarafından verileceğine dikkati çeken Atalay, "Bunu arkadaşlarımız alıp götürecek illere, ilçelere. Sendikalara, üyelerine soracaklar. İşçi bundan razıysa gelip 'evet' diyecekler. Razı değilse 'hayır' deyip yolumuza devam edeceğiz. Sendika başkanlarının bir bölümü görüşlerini gidip geldikten sonra belirleyecekler. Bununla ilgili altına bir imza atılmadı. Yalnızca bakanlık ve işveren sendikası paraf etti. TÜRK-İŞ'ten iki arkadaşımız da paraf etti. Bu bir tutanak, resmi değil. Hedef yüzde 16,57 idi. Yanları falan aldığında elimizdeki rakam 14,51'e geliyor deniyor. Arkadaşlarımız, muhasebeciler bunun hesabını yapıyor. Ben TÜRK-İŞ Başkanı olarak aynı noktadayım. İşçinin, sendikaların dediği noktaya iyi diyorlarsa 'Arkadaşlarım iyi diyor' diyeceğim. Ama imzayı onlar atacaklar. Cumartesi günü öğleden sonraya kadar arkadaşlarımız bilgileri getirecek" dedi. - ANKARA