Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Garuda Indonesia ve Citilink ile Anlaşmalar İmzaladı

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Garuda Indonesia ve Citilink ile iki ayrı anlaşma imzaladı. Anlaşmaların, Endonezyalı havayolu Garuda Indonesia ile Airbus A330 ve Boeing 777 uçaklarının Citilink ile A320ceo ve A320neo uçaklarının iniş takımı bakım hizmetlerini kapsadığı açıklandı. Yapılan açıklamada, bu anlaşmaların yalnızca bölgedeki pazar payını artırmakla kalmadığı, aynı zamanda şirketin dünya standartlarında bakım hizmetleri sunma konusundaki kararlılığını da vurguladığı belirtildi. Ayrıca Garuda Indonesia ve Citilink'in, THY ile var olan geçmişteki olumlu deneyimlerini bu yeni anlaşmalarla güçlendirdiğini ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin iniş takımı bakımındaki uzmanlığından yararlanmayı ve operasyonel verimliliklerini korumayı sürdürdüğüne dikkat çekti.

"Attığımız bu adımlar şirketimizin pazardaki konumunu güçlendiriyor"

Yeni anlaşmalar hakkında, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, Asya-Pasifik bölgesinin, havacılık sektörünün en hızlı büyüyen ve en dinamik pazarlarından biri konumunda olduğunun altını çizerek, "Attığımız bu adımlar, şirketimizin küresel pazardaki konumunu güçlendirirken, aynı zamanda Türkiye'nin havacılık ihracatına değerli bir katkı sunmaktadır. Türk mühendisliğini ve tecrübesini dünya çapında daha fazla havayoluna ulaştırmak, bizim için stratejik bir öncelik Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki güçlü varlığımızın yanı sıra, bu bölgede de büyümeye devam ediyor olmamız, farklı pazarlarda istikrarlı şekilde genişlediğimizin de en somut göstergesidir. Garuda Indonesia ve Citilink değerli iş birliklerimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyor, bize duydukları güven için kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin yüksek kalite bakım hizmetleri ve rekabetçi geri dönüş süreleriyle dünyanın önde gelen uçak bakım onarım (MRO) şirketlerinden biri olduğunu söyleyen Akbulut, "Asya-Pasifik gibi yükselen havacılık pazarlarına küresel erişimini her sene artırmakta, küresel müşteri portföyüne yeni isimler eklemektedir. Dünya genelinde birçok müşteriye sahip olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., havayollarının en sık tercih ettiği, güvenilir çözüm ortaklarından biri olmaya devam etmektedir" dedi. - İSTANBUL