Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Turan Ailesinin 10 Yıldır Beklediği Doğalgaz Bağlantısı İzni Hala Gelmedi

Turan Ailesinin 10 Yıldır Beklediği Doğalgaz Bağlantısı İzni Hala Gelmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Turan ailesi, komşularının doğalgaz bağlantı izni vermemesi nedeniyle 10 yıldır evlerine doğalgaz bağlatamıyor. Sobayla ısınmak zorunda kalan aile, yetkililerden çözüm bekliyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 7 kişilik Turan ailesi, komşularının arsalarından doğalgaz bağlantısına geçiş izni vermemesi nedeniyle evine doğalgaz bağlatamadı.

Barış Mahallesi'nde iki katlı evde çocuklarıyla birlikte oturan 81 yaşındaki Yılmaz ve 77 yaşındaki Hamide Turan, 10 yıl önce mahalleye gelen doğalgaz bağlantısını komşularının arsalarından bağlantıya geçiş izni vermemesi nedeniyle evlerine ulaştıramadı. Doğalgazın bağlatılması için Karabük Valiliğine başvuran Yılmaz Turan, ikamete gelen Kargaz yetkililerinin "komşularının arsalarından doğalgaz hattı geçişine izin vermesi durumunda" bağlantıyı yapabileceklerini iletti. Turan ailesi, komşularının bu çözüme yanaşmadığını ifade etti.

"Soba ile ısınıyoruz"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Yılmaz Turan, mahalleye 10 sene önce doğalgaz geldiğini belirtti. Evin alt tarafından geçen kısma Karayollarının müsaade etmediğini, üst kısımdan da ev sahiplerinin izin vermeyince doğalgaz hattının bağlanmadığını ifade eden Turan, "Doğalgaz şirketine gittik, muhtara gittik, muhtar da aynısını söyledi. Muhtar, 'Orada yol var, yol gelene kadar bekleyeceksin' dedi. Valiliğe müracaat ettik, valiliğe müracaat edince buraya geldiler. 'Sizin orada komşu var, bağlantı yapılmasını istemiyor, izin verirlerse hemen gelir bağlarız' dediler. Alt tarafı da 'Karayollarına ait' dediler. Biz de 'yolun kenarından geçer' diyoruz. Herkesin doğalgazı var, 10 yıldır benim yok. Soba ile ısınıyoruz, odun kırıyorum, çekiyorum yakıp ısınıyoruz. Zor oluyor ama ne yapalım, donalım mı? Sadece sobanın ısındığı yer yanıyor, diğer yerler hep buz gibi. Banyo, mutfak diğer odalar... Sıcak su yok. Yetkililerden doğalgazın bağlatılmasını istiyorum" dedi.

Hamide Turan da, odaların soğuk olduğunu, sadece soba yanan odanın sıcak olduğunu belirtti. Turan, "Misafir gelse oturacak yer yok. Hepimiz bir yerde, sobanın yanında yatıyoruz. Mutfakta iş yaparken üşüyorum" diye konuştu.

Turan ailesi, soruna bir çözüm bekliyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı
img

Özcan Deniz ile eşi, ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladı
img

Yüksek faizlere rağmen konut satışlarında dikkat çeken rakamlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Partililer adliyeye akın etti, polis güvenlik önlemlerini artırdı
Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

Barış için gelen teklife bakın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.