Tunceli'de tarihi mezarlıkta kaçak kazı Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir köyde, mezarlıkta kazı yapan kişi ya da kişilerin bulunması amacıyla jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Tunceli'de tarihi mezarlıkta kaçak kazı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir köyde, mezarlıkta kazı yapan kişi ya da kişilerin bulunması amacıyla jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Sağlamtaş Köyü'nde içinde tescilli koçbaşlı mezar taşlarının da yer aldığı mezarlıkta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazı yapıldı. Köy sakinlerinden Tuncay Kalkan'ın durumu fark etmesi üzerine olay jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri, köye yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan mezarlıkta inceleme yaptı.

Eski mezarların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kazıldığını dile getiren Tuncay Kalkan, "Olay muhtemelen gece olmuş. Durumu sabah hayvanlarımızı götürdüğümüzde fark ettik ve yetkililere bildirdik. Gelip inceleme yapıldı. Ölülere saygısı olmayan bu kişilerin bir an önce bulunmasını bekliyoruz" dedi.