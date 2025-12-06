Tunceli'de kadın girişimciliği yükselişte

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, kentte kadınların ticarete katılımı son yıllarda dikkat çekici şekilde arttığını belirtti.

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, kentte kadın girişimciliğinin son yıllarda ciddi bir artış gösterdiğini belirterek, kadınların farklı sektörlerde üstlendiği rollerin şehir ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade etti. Coşkun, kadın girişimcilerin desteklenmesi amacıyla oda bünyesinde yürütülen çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kentte kadın girişimci sayısını artırmak için Ticaret ve Sanayi Odası olarak kapsamlı çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Hasan Hüseyin Coşkun, "Kadın girişimcilerimiz son 5 yılda gerçekten çok yoğun bir şekilde artıyor. Bize kayıtlı olan yaklaşık 150 kadın girişimcimiz var. Onun dışında şirket bazında ortaklık yapan kadın arkadaşlarımız var. Özellikle TKDK'nın ve kırsal turizmin artmasından dolayı gerek arıcılık sektöründe, gerek hayvancılık ve tarım sektöründe kadın arkadaşlarımız aktif rol oynuyor. Bölge illerine göre bakarsak ilimiz kadın girişimcilerin en yoğun olduğu illerden biri olarak görünüyor. Kadın arkadaşlarımızın ticaretin içerisinde olması ve şehir ekonomisinde yer almaları bizi son derece mutlu ediyor. Odamız bünyesinde kadın girişimciler kurulumuz var. Kurul aracılığıyla kadın kooperatiflerimiz başta olmak üzere diğer sektörde ticaret yapmak isteyen, ekonomiyi canlandırmak isteyen girişimci olan kadın arkadaşlarımıza kapımızı her zaman açıyoruz. Zaman zaman eğitimler veriyoruz. Bizler de gidip kadın arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Dediğim gibi, Tunceli'de kadınların ticarette olması, girişimci olması bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü kadın elinin değdiği yerde mutlaka bir başarı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kadınların gerçekten aktif, yoğun, akılcı bir şekilde ticarette olmaları, istihdam sağlamaları ve üretmeleri bizi son derece mutlu ediyor" dedi.

"Kapılarımız onlara her zaman açık"

Başkan Coşkun, "Özellikle genç kadın arkadaşlar daha çok cesaret göstermeliler. Ticarette olmalılar. Biz hem kadın girişimcilerimiz aracılığıyla hem meclisimiz aracılığıyla kadın girişimci arkadaşlarımızın ekonomiye girmeleri, ticarete atılmaları ve girişimci olmaları noktasında her türlü desteği sunmaya hazırız. Kapılarımız onlara her zaman açık" şeklinde konuştu. - TUNCELİ