Tunceli'de İlk Lisanslı Depo Denetimi Gerçekleştirildi
Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü, Akpazar beldesinde ilk kez gerçekleştirdiği lisanslı depo denetimi ile ürün miktarlarını ölçerek bakanlığa iletti. Denetimlerin üretici ve tüketici haklarını koruma açısından önemli olduğu belirtildi.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kentte ilk kez lisanslı depo denetimi gerçekleştirildi.

Tunceli Akpazar beldesinde faaliyete geçen lisanslı depo denetimi, Ticaret İl Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) personelleri tarafından gerçekleştirildi. Tunceli'de ilk defa yapılan denetimler kapsamında lisanslı depoda "ürün miktarı ölçümü" yapılarak, depo silolarındaki ürün miktarları bakanlığa iletildi.

"Her ay düzenli denetim"

Denetimlerin hem üreticilerin hem de tüketicilerin haklarını korumak adına önemli olduğunu vurgulayan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, "Yeni faaliyete geçen lisanslı depoda iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yetkili personellerimiz tarafından düzenli olarak denetimler ayda bir kez yapılacak, ürün miktarlarının ölçüm sonuçlarının her ay raporlanarak bakanlığımıza bildirilecek" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
