Tunceli'de Engelli Bireylere Yönelik Satranç Turnuvası Düzenlendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde engelli bireylere yönelik satranç turnuvası düzenlendi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik Merkezi, engelli bireylere de yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede, engelli bireyleri satranç turnuvasında bir araya getiren Gençlik Merkezi, satranç turnuvasının sonunda halay ve çeşitli oyunlarla gençlere keyifli anlar yaşattı.

Gençlik merkezlerinin başta gençler olmak üzere bölge halkının hizmetinde olduğunu belirten Çemişgezek Gençlik Merkezi Müdürü Onur Balcı, kültür, sanat, eğitim ve spor alanında etkinlikler düzenlediklerini, özellikle lise ve üniversite gençliğinin uğrak noktası olduklarını aktardı. Engelli bireylere yönelik etkinlikler de yaptıklarını belirten Balcı, engelli gençlere yönelik satranç turnuvası düzenlendiklerini, ardından yöresel oyunlarla güzel zaman geçirdiklerini kaydetti.

Çemişgezek Gençlik Merkezi'ndeki gençlik çalışanları Murat Demirbaş ve Seray Güner de merkeze tüm gençleri davet ederek, kütüphane ve atölyelerden yararlanmaları tavsiyesinde bulundu. - TUNCELİ