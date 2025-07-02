Tüketiciler Birliği'nden Faturalara Kısmi Ödeme Talebi

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, faturalara kısmi ödeme getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Milyarlarca para tutan depozitolar var. Biz bunu bunlara bahşiş olarak mı verdik. Ödeme olmazsa yerine konulsun diye verdik" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik, su ve doğalgaz faturalarına kısmi ödeme getirilmesi gerektiğini söyledi. Şahin, "Bir vatandaş elektrik faturasını ödemeye gidiyor. 10 bin TL faturası var ve ödemenin son günü. Ancak cebinde 9 bin 500 TL parası var. Karşı taraf bu duruma 'ya tam ödeyeceksiniz ya da hiç' diyor. Bizim tüketici olarak o kurumlara ödediğimiz bir depozitoda var. Biz o depozitoyu neden verdik? Milyarlarca para tutan depozitolar var. Biz bunu bunlara bahşiş olarak mı verdik. Ödeme olmazsa yerine konulsun diye verdik" dedi.

Başkan Şahin, "Oraya depozitomuzdan koyarsınız, faiz işletmezsiniz ve kalan tutarı tamamlayın diye bir süre verirsiniz. Adeta depozitoyu biz onlara bahşiş vermişiz gibi sayıyorlar ve vatandaşın kısmi ödemesini kabul etmiyorlar. Bunu niye yapmıyorsunuz? diye sorduğumda 'çok uğraştırır' diyorlar. Uğraşın, siz oraya yan gelip, yatmaya mı geldiniz? Bu ülkede eğer bir hukuk varsa müdahale edeceğiz ve o gününde yatıramayan vatandaşlara depozitosu olmasına rağmen faiz ödenmesinin iptalinin talep edeceğiz. Vatandaşın kısmi ödemesi kabul edilsin. Mevzuatta basit bir düzenleme yapılsın. Niye vatandaşa eziyet ediyorsunuz? Niye faizci gibi çalışıyorsunuz? Elektrik, doğalgaz ve su kurumlarında faiz geliri diye bir gelir mi var? Bu zulme son verilsin" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ