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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: Otoyol cezalarıyla tüketici cezalandırılıyor

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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, otoyollarla ilgili resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ilgili yapılan açıklamada, tüketiciyi cezalandırmaya devam ettiğini belirtti. Şahin, tebligatın zorunlu hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, otoyollarla ilgili resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tebligat yerine ceza süresini uzatmak, tüketiciyi hala cezalandırmaya devam etmektir" dedi.

Tüketicilerin düzenlemelerden beklediği değişikliklerin yapılmadığını savunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bu yönetmelik değişikliğinde tüketicinin gerçekleşmesini beklediği kararlardan çok yanlış değişiklikler var aslında. Daha önce kaçak geçişlere de 15 gün içerisinde ödeme yapılmazsa hiçbir tebligat yapılmadan 4 katı cezayla, avukatlık ücretiyle, icra ücretiyle tüketiciler bu ücreti ödemek zorunda kalıyordu. Burada bir yanlışlık vardı ve bu yanlışlığı sözde düzeltmek için yönetmelik değişikliği yapılmış ama bu yanlışlık başka bir yanlışlıkla devam etmiş. Şöyle ki bu özel otoyollar, otoyol geçiş ücretlerinden değil de avukatlıktan kazanayım derdinde gibiler. Bir otoyol işletmecisi değil de bir hukuk ofisi gibi çalışıyorlar. Avukatlık ücretlerinden kazandıkları para, 4 kattan kazandıkları para, icradan kazandıkları para daha tatlı geliyor. Burada aslında diğer kanunlarımızda olması gereken tebligat zorunluluğu olmadan 'aman tebligatta bulunmayalım farkına varmasın ve ben icra ile cezalı alayım' deniyor. Hiçbir bildirim yapmadan, uyarı göndermeden. Bu ülkenin Gelir İdaresi Başkanlığı var. Bu Gelir İdaresi Başkanlığı bütün mükelleflere, bütün müşterilerine hepsine 'Vergi günü geliyor, bugün son gün' diye bir uyarıda bulunuyor. Bir mesaj, herkesin cep telefonu var e-devletine tanımlı ve burada da plakaların hepsinin üzerine kayıtlı bir cep telefonu var. Burada da bir uyarı gönderilebilir. Fakat göndermiyorlar. Çünkü oradaki kazanç daha tatlı. Biz yönetmelik değişikliğinde istiyorduk ki tebligat zorunluluğu getirilsin. Fakat ne oldu? Sadece 15 gün 45 güne çıkarıldı. O 45 güne çıkarılırken de tebligat yine zorunlu değil diyor. Sadece 45 gün içerisinde ödenirse 1 kata düşürdü, 45 günden sonra yine 4 kat devam ediyor" dedi.

Başkan Şahin, tebligatın zorunlu hale gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Burada biz bu yanlışlığın bitmesini beklerken, yanlışlık başka bir kılığa büründü ve devam ediyor. Tebligatın zorunlu hale gelmesi lazım. Otoyol işletmecilerine denecek ki, 'Önce tebligat göndereceksiniz, tebligata rağmen ödenmez ise icra işlemi yapabilirsiniz' dense tüketici korunacak. Fakat tüketici adeta otoyol işletmelerinin, hukukçularının insafına terk ediliyor. Bu çok yanlış, ödemediği zaman vefat eden araç sürücüsünün mirasçısına kalması ve sadece ana borcun ödenecek olması güzel. Onu da ölüm belgesi sunmak kaydıyla tabi. Eğer ölünce bunu yapabiliyorsak yaşarken de yapabiliriz. Niye yaşarken cezalandırıyoruz? Aynı mantık, sadece bir tebligat. Tebligat kanunumuz da var bizim, zorunluluğu da var. Tebligatla bu işi halledebilecekken sadece 45 güne çıkartıp 1 kat cezaya düşürmek ve 45 günden sonra 4 kat cezanın devam etmesi tüketiciyi hala cezalandırma yöntemidir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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