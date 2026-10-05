TÜİK Eylül 2026 yıllık enflasyonunu yüzde 29,73 açıkladı, Hakkarililer zorlanıyor

Haber : Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026'ya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Aylık enflasyon eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Hakkarililer ise geçim sıkıntılarını dile getirdi. Bir yurttaş, "Çok zor geçiniyoruz. Hiç eskisi gibi değil. Şartlar çok zorlaşmış. Bugünkü fiyat dünkünü tutmuyor" diye konuştu.

Bir Hakkarili, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, asgari ücretin 28 bin lira olduğuna dikkati çekti. Yurttaş şunları söyledi:

"Asgari ücretin 28 bin lira olduğu ülkede, kira 28 bin lirayken bir insan nasıl geçinebilir? Bugün bin liradan aşağı tişört yok. Çalışıyorsun, senin günlüğün bin lira. Bazı ailelerin 2 çocuğu okula gidiyor. Çocuğa bir meyve suyu, bir poğaça alsan 100 lira gözden çıkarman lazım. Aya çarptığın zaman 3 bin lira yapıyor. Bugün insanlar dardaysa sorumlusu Ekonomi Bakanıdır. Bin liraya 10 litre mazot alıyorsun. En çok zorlayan yakıttır. Yakıta zam olunca gıdaya da yansıyor, yeme içmeye de yansıyor. Hiçbir şey düzelmez, bu hükümet gitmediği sürece" dedi.

Bir başka vatandaş ise açıklanan ekonomik verilere güveninin azaldığını belirterek, "Çok zor geçiniyoruz. Hiç eskisi gibi değil. Şartlar çok zorlaşmış. Bugünkü fiyat dünkünü tutmuyor" diye konuştu.

Bir başka yurttaş da babasının kendi aracı için mazot aldığını ifade ederek, "Bir ay önce 900 liraya aldığı mazot şu an 1600 olmuş. Burada aylık 15-20 bin kira ödemek gerçekten çok zor" dedi.

Kira giderlerinin de aile bütçelerini zorladığını belirten vatandaş, özellikle kalabalık ailelerde çocukların eğitim masraflarının ciddi yük oluşturduğunu söyledi. Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye ve giyim harcamalarının arttığını belirten vatandaş, "Bir çanta alıyorsun, 2-3 bin lira. Bu da geçimi zorluyor" ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş ise ekonomik sıkıntının yalnızca market fiyatlarıyla sınırlı olmadığını, işsizlik sorununun da geçim koşullarını ağırlaştırdığını anlatarak, "Her şey şu an çok zorlaştı. Sadece market fiyatları değil. İnsanlar evini nasıl geçindirecek? İş yok, güç yok?" dedi.

Emekli olduğunu belirten başka bir vatandaş da gelirinin yeterli olmadığını söyledi. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın nakliye ve maliyetler üzerinden diğer ürünlere de yansıdığını ifade eden vatandaş, "Ben emekliyim ama yetmiyor. Mazot olmuş 100 lira. Bu zaten her şeye yansıyor. Nakliyeye, maliyetlere hepsine biniyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA