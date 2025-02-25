TÜBİTAK'tan Genç Girişimcilere 900 Bin TL Destek

TÜBİTAK 1812 BİGG Yatırım Programı, genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 900 bin TL yatırım desteği veriyor.

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı uygulayıcı kuruluşu olan Yaşar Üniversitesi, teknoloji ve yenilik odaklı fikri olan girişimcilere 900 bin TL destek sağlanan T-BİGGY programı kapsamında başvuru sürecini başlattı. Girişimci adayları; akıllı ulaşım, akıllı üretim sistemleri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme ana başlıkları altındaki iş fikri başvurularını 1 Mart 2025 tarihine kadar Yaşar Üniversitesi'ne yapabilecek.

Girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. Kabul edilenler girişimcilik seminerlerine ve eğitimlerine katılma hakkı kazanacak, eğitim programı boyunca profesyonel iş rehberleri desteğinde fikirlerini iş planlarına dönüştürerek TÜBİTAK'tan 900 bin TL 'lik yatırımı almak için hazırlanacak.

Mentorluk desteği

Yaşar Üniversitesi T-BİGGY Programı Yürütücüsü - Teknoloji Transfer Profesyoneli (RTTP) Begüm Merih, "2019'dan beri TÜBİTAK BİGG programı uygulayıcı kuruluşu olan Yaşar Üniversitesi, birçok yenilikçi proje ve iş fikrine, girişimcilik kapsamında eğitim ve mentorluk hizmetleri sağladı. Bugüne kadar program kapsamında 500'e yakın iş fikri başvurusu aldık. Başvuruların ilk aşama değerlendirmeleri sonucu yaklaşık 100 girişimciye iş planı eğitimleri verildi. 30 girişimciye iş planını geliştirmek için birebir mentorlukler verildi. Program kapsamında; HEXABIG konsorsiyumunda Ege Teknopark, Yaşar Üniversitesi, Gazi Teknopark, Bahçeşehir Üniversitesi BAU Hub, Kuzey İzmir TEKMER, İnci Holding iş birliğinde, TÜBİTAK 1812 BİGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı özelinde geleceğe katkı sağlayacak teknolojik ve yenilikçi iş fikri başvurularını değerlendiriyoruz" dedi.

5 milyon TL fon sağlandı

Girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirebilmesi için T-BİGGY programı ile bugüne kadar 5 milyon TL'ye yakın fon sağlandığını anlatan Merih, "Girişimcilik dünyasında başarıya ulaşmak için gereken tüm araçları sunuyoruz: Yurt içi ve yurt dışında düzenlediğimiz geniş kapsamlı programlarla girişimcilerin işini geliştiriyor, büyütüyor ve global pazarda rekabet edebilecek seviyeye getiriyoruz. İnovasyon ve girişimcilik alanındaki en güncel stratejileri öğrenirken, global iş dünyasında güçlü bir ağ kurma konusunda girişimcilere fırsatlar sunuyoruz." diye konuştu. - İZMİR