TTK ve BEUN'dan Armutçuk Lavuarı'nda Modernizasyon İş Birliği
Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Armutçuk TİM Lavuarı'nın modernizasyonu ve yeniden kurulumu hedefleniyor. Proje kapsamında üretim verimliliğinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve yeni teknolojilerle kaliteli kömür üretilmesi amaçlanıyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) arasında, Armutçuk TİM Lavuarı'nın modernizasyonu ve yeniden kurulumu kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.
İmzalanan protokol kapsamında Armutçuk TİM Lavuarı'nın modernizasyonuna yönelik bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülecek. Projeyle birlikte üretim verimliliğinin artırılması, lavuar yıkama maliyetlerinin düşürülmesi ve yeni teknolojiler kullanılarak tüketici beklentilerine uygun nitelikte kömür üretilmesi hedefleniyor.
Çalışmalar kapsamında ayrıca ekonomik değeri yüksek yeni ürünlerin elde edilmesi, lavuar atığında karbon kaybının en aza indirilmesi ve maksimum verimin sağlanması amaçlanıyor. Yetkililer, TTK ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında hayata geçirilen iş birliğinin, Türk madenciliğine katkı sunacağını belirterek protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.