Haberler

TTK ve BEUN'dan Armutçuk Lavuarı'nda Modernizasyon İş Birliği

TTK ve BEUN'dan Armutçuk Lavuarı'nda Modernizasyon İş Birliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Armutçuk TİM Lavuarı'nın modernizasyonu ve yeniden kurulumu hedefleniyor. Proje kapsamında üretim verimliliğinin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve yeni teknolojilerle kaliteli kömür üretilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) arasında, Armutçuk TİM Lavuarı'nın modernizasyonu ve yeniden kurulumu kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında Armutçuk TİM Lavuarı'nın modernizasyonuna yönelik bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülecek. Projeyle birlikte üretim verimliliğinin artırılması, lavuar yıkama maliyetlerinin düşürülmesi ve yeni teknolojiler kullanılarak tüketici beklentilerine uygun nitelikte kömür üretilmesi hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında ayrıca ekonomik değeri yüksek yeni ürünlerin elde edilmesi, lavuar atığında karbon kaybının en aza indirilmesi ve maksimum verimin sağlanması amaçlanıyor. Yetkililer, TTK ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında hayata geçirilen iş birliğinin, Türk madenciliğine katkı sunacağını belirterek protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı

Ahbap Derneği ile ilgili mahkemeden yeni karar
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan Türkiye çıkışı! ABD yolundaki Netanyahu'ya resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Ünlü şarkıcının merakla beklenen test sonucu çıktı
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim

Uyuşturucu testi negatif çıkan ünlü şarkıcı suskunluğunu bozdu
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler

Dışarıdan bakıldığında otopark gibi görünse de içi bambaşka
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'den Yeni Parti için ilk sözler
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor