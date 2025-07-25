TŞOF Yeni Hizmet Binasının Tapusunu Aldı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) kurumsal kimliğini güçlendirmek, hizmet kalitesini artırmak ve devlet protokolü ile teşkilat mensuplarını daha nitelikli ortamlarda ağırlamak amacıyla yeni hizmet binasının tapusunu aldı.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Çankaya ilçesi Yıldız Mahallesi'nde yer alan yeni hizmet binasının tapusunun alındığını duyurdu. Yiğiner paylaşımında, şehir merkezinde yer almasına rağmen trafik ve park sorunu yaşamayan, ulaşımı kolay bir bölgede konumlanan yeni binanın, modern mimarisi, gelişmiş altyapısı ve çağın ihtiyaçlarına uygun fonksiyonel tasarımıyla federasyonun kurumsal vizyonunu güçlü şekilde yansıttığını belirtti.

Yeni hizmet binasının, teşkilat mensupları, personel ve ziyaretçiler için ideal bir çalışma ve ağırlama ortamı sunacağını ifade eden Yiğiner, bu yapının aynı zamanda TŞOF'un kurumsal gücünü ve kamuoyundaki imajını daha da pekiştireceğini vurguladı. - ANKARA