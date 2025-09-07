TŞOF Başkanı'ndan Eğitim Yılı Mesajı: Öğrencilerin Güvenliği Öncelikli!

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla veliler, öğrenciler ve servisçi esnafı için mesaj yayımladı.

Yiğiner mesajında, "Çocuklarımız her sabah evlerinden güvenle çıkıp akşam huzur içinde ailelerine kavuşabilmeli. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz servis araçlarının mutlaka ruhsatlı, uygunluk ve yetki belgeli olmasına özen göstermeliyiz. Hiçbir denetime ve kurala tabi olmayan korsan taşımacılık hem çocuklarımızın güvenliğini riske atmakta hem de emeğiyle çalışan servisçi esnafımıza haksız rekabet yoluyla zarar vermektedir. Çocuklarımızın her sabah evlerinden güvenle çıkıp akşam huzur içinde ailelerine kavuşabilmeleri için velilerimizin servis tercihlerinde bu hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz. Unutmayalım ki servisçi esnafımız; tecrübeli, trafik kurallarına titizlikle uyan, güler yüzlü ve sorumluluk sahibi kişilerden oluşmaktadır" dedi.

Yiğiner mesajının devamında, "Sevgili evlatlarımızın yolunun da bahtının da açık olmasını temenni ediyor, hepsine başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Çocuklarımızın güvenliği için büyük bir sorumluluk üstlenen tüm servisçi esnafımıza kazasız, belasız, hayırlı işler diliyorum" temennisinde bulundu. - ANKARA