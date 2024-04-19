TSE Ankara Kalite Kampüsü'nün İnşaatı Yüzde 80 Seviyesine Ulaştı

Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) içerisinde 7 adet laboratuvarı barındıracak olan Ankara Kalite Kampüsü'nün inşaatı yüzde 80 seviyesine ulaştı.

TSE'nin kurumsal sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımla TSE Ankara Kalite Kampüsü'nün inşaatının yüzde 80 seviyesine ulaştığı duyuruldu. Yapılan paylaşımda TSE'e Başkanı Mahmut Sami Şahin'in açıklamalarına ve binanın son durumuna dair videolara da yer verildi.

"Yeni laboratuvarlarımız ile teknolojik bilginin ülkemizde kalması, ülkemize transfer edilmesi de sağlanacak"

Kampüs hakkında yaptığı açıklamada Ankara Kalite Kampüsü'nün Türkiye'nin en büyük uygunluk değerlendirme kampüsü olacağını ve bu sayede Türkiye'nin rekabet gücünün artacağını söyleyen TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Tamamlandığında verimliliğin ve sürdürülebilir ekonominin önemli paydaşlarından biri olacak son teknolojilerle donatılmış laboratuvarlarıyla sanayicilerimize her türlü test hizmetini ülkemizde verecek olan TSE Ankara Kalite Kampüsü inşaatı, şu anda yüzde 80 seviyesine ulaşmış durumda. Ülkemizin en büyük aynı zamanda da dünyanın sayılı uygunluk değerlendirme kampüsü olacak bu projeyle, ülkemizin küresel rekabet gücünü arttıracak ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımıza aynı zamanda yeni nesil teknolojilerin adaptasyonuna diğer taraftan dijital dönüşümüm ortaya çıkarttığı temel ve ileri teknolojilere de katkı sağlayacak. Mevcut ekosistemimizi çok daha ileriye taşımayı bu şekilde hedeflemiş oluyoruz. Yeni laboratuvarlarımız ile teknolojik bilginin ülkemizde kalması, ülkemize transfer edilmesi de sağlanacak. Yerli sermayenin yurt içinde kalması bu sayede gerçekleşmiş olacak. Yine yerli ve milli yetkinliklerin oluşması ve insan kaynağının da geliştirilmesi gibi önemli stratejik kazanımların önü açılmış olacak" ifadelerine yer verdi.

Kampüsün yapımının tamamlanmasının ardından Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, Gıda Laboratuvarı, Elektroteknik Laboratuvarı, Enerji Teknolojileri Laboratuvarı, Metal ve Kalibrasyon Laboratuvarı olmak üzere toplam da 7 adet laboratuvar hizmete sunulacak. Bu laboratuvarlar sayesinde sanayicilerin test ve belgelendirme ihtiyaçları için yurt dışında harcamak zorunda kaldıkları büyük meblağların Türkiye'de tutulması planlanıyor. - ANKARA