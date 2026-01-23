Haberler

İngiliz basını: "Trump, ABD'ye katılmaları için her Grönlandlıya 1 milyon dolar teklif edecek"

İngiliz basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönlandlılara ABD'ye katılmaları halinde her birine 1 milyon dolar teklif etmeyi planladığını öne sürdü. Grönland nüfusunun 57 bin olduğu belirtilirken, Trump'nın Grönland ile ilgili güç kullanma konusunda kararlı olmadığını ifade ettiği aktarıldı.

İngiliz basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'ye katılım yönünde oy kullanmaları halinde Grönlandlıların her birine 1 milyon dolar teklif etmeyi planladığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmenin ardından Grönland ile ilgili anlaşmanın çerçevesinin belirlediğini açıklamasının yankıları sürerken, İngiliz gazetesi Daily Mail çarpıcı bir iddiayı gündemine taşıdı. Daily Mail'in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın ABD'ye katılım yönünde oy kullanmaları halinde Grönlandlıların her birine 1 milyon dolar teklif etmeyi planladığı iddia edildi. Haberde, Grönland nüfusunun yaklaşık 57 bin olduğu hatırlatıldı.

Trump, Grönland için güç kullanmayacağını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, Grönland'ı elde etme hedeflerine ilişkin "Güç kullanabiliriz ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes rahat bir nefes alıp 'oh' diyordur" ifadelerini kullanmıştı. Trump, Grönland ile ilgili anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu duyurmuştu.

Trump-Rutte görüşmesi

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ise, "Oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi'ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz" demişti. Trump, son açıklamalarında ise söz konusu anlaşmada süre sınırının bulunmadığını belirterek, "Süre sınırsız; yani bu kalıcı bir düzenleme" şeklinde konuşmuştu. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
