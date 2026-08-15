Trump: Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York eyaletindeki Garden City'de bir polis eğitim merkezinde konuştu. Konuşmasında hayat pahalılığından bahseden ve petrol fiyatlarının İran ile savaşın sonra ermesinin ardından düşeceğine işaret eden Trump, "Bu, İran'ı yenilgiye uğratmayı tamamladıktan sonra olacak. Şu anda İran, çok ağır bir yenilgiye uğruyor. Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim. Durum bu. Ablukayı biz uyguluyoruz ve biz istemedikçe hiçbir gemi geçemiyor" dedi.

ABD ordusunu kendisinin yeniden güçlendirdiğini söyleyen Trump, "Orduyu istediğimden biraz fazla kullanmak zorunda kaldım. Ama sorun değil. Çünkü İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Buna izin veremeyiz" dedi.

İran savaşı öncesinde Amerikan ekonomisinin çok iyi bir durumda olduğunu ve böyle bir durumdayken "Orta Doğu'da daha önce hiç görülmeyen büyüklükte bir yangını söndürmek için" İran'a operasyon kararı aldıklarını anlatan Trump, "İran'ın bu şekilde devam etmesine izin veremezdik. Nükleer silaha sahip olacaklardı. B-2 bombardıman uçaklarıyla onları vurmasaydık, nükleer silah elde edeceklerdi. Bu hem ülkemiz hem de dünya için çok üzücü olurdu. Bu nedenle 'Orta Doğu'daki yangını söndürmek zorundayız' dedim ve bunu yaptık. Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar. Büyük bir yığınak yaptık" ifadelerini kullandı.

İran savaşı nedeniyle akaryakıta daha fazla ücret ödemek zorunda kalanların bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptıkları bir fedakarlık olduğunu anlamalarını talep eden Trump, "İran, dünyada teröre en fazla destek sağlayan ülke. Nükleer silaha sahip olmalarını istemiyoruz. Bu yüzden, biraz fazla ödeme yapmanız gerektiğinde bunu hatırlayın" dedi. Trump, "Bunu yaptığım için asla özür dilemeyeceğim. Doğru olanı yaptım" şeklinde konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıyı tüm dünya için yaptığını savunan Trump, "Gerçekten harika bir iş çıkarıyoruz. Ordumuz inanılmaz ve uyguladığımız abluka aşılmaz durumda. Çelikten bir duvar gibi" dedi.

"İran'da ne kadar başarılı olduğumuz konusunda kimsenin fikri yok"

ABD'nin Venezuela'nın ardından İran'da da büyük bir zafer kazanmakta olduğunu savunan Trump, "İran'da ne kadar başarılı olduğumuz konusunda kimsenin fikri yok. Medya bunu yazmak istemiyor ama gerçeği biliyor. Ne kadar iyi durumda olduğumuzu kimin bildiğini biliyor musunuz? İran" dedi.

İran'ın donanmasının tamamının imha edildiğini söyleyen Trump, "Toplam 159 gemileri vardı. Tamamı şu anda denizin dibinde. 212 adet çok güzel uçakları vardı ve bazılarını Obama döneminde ABD'den almışlardı. Uçaklarının tamamı düşürüldü. Hepsi yok oldu. Liderleri kalmadı. Liderlerinin birinci kademesi yok oldu. İkinci kademe liderleri de yok oldu. Üçüncü kademenin de yarısı yok oldu. Benim sorunlarımdan biri de bu. Müzakere edecek kimse kalmadı" dedi. Trump, "İran, dünyada kimsenin cumhurbaşkanı olmak istemediği tek ülke" ifadelerini kullandı.

İran'ın halen füze ve insansız hava araçlarına sahip olduğunu fakat bunların fazla olmadığını söyleyen Trump, "Üretim kapasitelerinin büyük bir kısmı yok edildi" dedi.

ABD medyasında İran'ın çok iyi durumda olduğunu savunan haberlere tepki gösteren Trump, İran'da enflasyonun yüzde 350 olduğunu ve para biriminin değersiz hale geldiğini söyledi. Trump, "Bunlar yalnızca yalan haber. Bu konuda yapacak bir şey yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı