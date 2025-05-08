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Trafik Polisi Sahneye Çıktı, Müzikle Farkındalık Yarattı

Trafik Polisi Sahneye Çıktı, Müzikle Farkındalık Yarattı
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Kahramanmaraş'ta bir trafik polisi, 'Bir kural bir ömür' temalı etkinlikte sahne alarak gitar çaldı ve şarkı söyledi. Etkinlik, trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Trafik polisi sahneye çıktı, gitarı ve sesiyle gönüllere dokundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir trafik polisi, "Bir kural bir ömür" temalı farkındalık kampanyası kapsamında sahneye çıkarak gitar eşliğinde şarkı söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi tarafından, 'Bir kural bir ömür' sloganı ile kentteki bir merkezde etkinlik düzenledi. Etkinlikte trafik kuralları ile ilgili vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı, katılımcılara broşürler dağıtıldı, emniyet kemeri ve yaya önceliği konularında bilgi verildi. Etkinliğin en dikkat çeken anı ise trafik şube de görevli polis memurunun müzik yeteneğiyle sahne alması oldu. Gitar şarkı söyleyen polis memuru, keyifli anlar yaşattı. Görev kıyafetiyle sahneye çıkarak hem meslektaşlarının hem de vatandaşların takdirini toplayan polis, performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Yerel
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