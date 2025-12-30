Trabzonlular 2026'dan Umutsuz: "2026, 2025'ten Daha Kötü Gözüküyor Şu Anda"

Haber : Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Trabzon'da vatandaşlar, ekonomik olarak 2026'nın 2025'e kıyasla daha kötü olacağını düşündüklerini ifade etti. Trabzonlu Behzat Nuhoğlu, "Kesinlikle onu gösteriyor 2026, 2025'ten daha kötü gözüküyor şu anda" öngörüsünde bulunurken, Feyzullah Şentürk, "Krizin devamını bekliyorum. Kriz 2025'te nasılsa 2026'da devam edecek diye düşünüyorum. Emekliler açısından yeni yıl 2025'e göre daha kötü olacak diye düşünüyorum" dedi.

Trabzon'da yurttaşlar, 2026'da ekonomilerinin nasıl olacağına ilişkin düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Kent sakinlerinden Mehmet Yiğit, ekonomik durumun daha kötü olacağını ifade ederek, "Şu anki şartlara bakarsak perişan, daha perişan olacağımızı düşünüyorum. Vaziyet öyle gösteriyor. Belirtileri görünüyor, her şey ortada. Asgari ücretten belli, emeklilerin maaş durumundan belli. Yani 2026'dan beklentimiz nasıl iyi diyelim?" ifadelerini kullandı.

Ümit Karademir isimli yurttaş da, açıklanan asgari ücretin bayağı düşük olduğunu belirterek, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte ekonominin daha iyi olabileceğini ifade etti. Karademir, "Daha iyi olabilir. Emeklilere zam bence yüksek olabilir, asgari ücrette de yüksek olabilir. Çünkü seçim geliyor. 2028'de herhalde seçim, değil mi? Öyle olabilir. Ama ekonomi bütün dünyada düşük, bizim ülkemizde olduğu gibi" dedi.

"Çocuklarımıza istediğimiz şeyleri rahatlıkla alamıyoruz"

Seçkin Bekaroğlu ise insanların çocuklarına istedikleri şeyleri rahatlıkla alamadıklarını ifade etti. Yeni yıldan beklentisinin "aç kalmamak" olduğunu söyleyen Bekaroğlu, "Emekliye verilenler artık ortada, asgari ücretlilerin hali ortada, sokaktaki milletin bakışı ortada. Eve gidemiyoruz artık. Rahatlıkla çocuklarımıza istediğimiz şeyleri alamıyoruz. Vatandaşın hali ortada. Bunun çok üstüne de gitmeye gerek yok, artık herkes görüyor. Kime ne söyleyeyim? Nasıl şikayet edelim bunları? Kimi kime şikayet edelim? Öyle bir durumdayız şu an."

"2025'te bir şey bulamadık ki 2026'dan bekleyelim"

Behzat Nuhoğlu adlı yurttaş ise şöyle konuştu:

"Ülkenin durumu zaten bozuldu. Ekonomik olarak bir şey beklemiyoruz yani. Ne işçiye verdiler ne köylüye verdiler ne çiftçiye verdiler. Emekliye zaten bir şey vermediler. Zaten bu meydanda emekli görsen sormana gerek yok. Gördüğün zaman emeklinin hali belli oluyor zaten. Kesinlikle onu gösteriyor 2026, 2025'ten daha kötü gözüküyor şu anda."

Murat Tütüncü ise, "Daha asgari ücret açıklanmadan millet zama geçti. Önümüz ramazan. Artık serbest piyasa diyorlar ama bu piyasayı denetleyecek şey yok, ekip yok. Onun için takip yok. Herkes kendi başına göre artış yapıyor. Ben çok kötü görüyorum. Yani düzeleceğine de inanmıyorum, sistem değişikliğine gidilmesi lazım. Bir yaptırım, bir proje yok. Bir projeyle uygulayacak ekip de yok şu an. Onun için hiçbir beklentim yok" diye konuştu.

"2026 yine zor geçecek diye düşünüyorum"

Feyzullah Şentürk de 2026 yılının zor geçeceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Krizin devamını bekliyorum. Kriz 2025'te nasılsa 2026'da devam edecek diye düşünüyorum. Emekliler açısından 2025'e göre daha kötü olacak diye düşünüyorum. Çünkü alım gücü azaldı. Marketlerde fiyatlar yılbaşından itibaren yine artıyor. Dolayısıyla alım gücü azalıyor. Özellikle emekli olup da büyükşehirde yaşayan insanların durumu daha da kötü. Geçmişte birikimi olanlar belki bu sıkıntıya maruz kalmayabilir ama birikimi olmayan emekliler için 2026 yine zor geçecek diye düşünüyorum."