Trabzon ve Rize'nin Çöpünü Katı Atık Tesisinde İşleyen İşçiler, 2 Aydır Maaş Alamadıkları Gerekçesiyle İş Bıraktı

ÖZEL HABER: Gençağa KARAFAZLI

(TRABZON) – Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde bulunan Trabzon– Rize Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde çalışan 170 işçi, 2 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Sabah erken saatlerde tesis girişinde toplanan personel, araçlarını tesis kapısında durdurarak tüm işleyişi tamamen durdurdu.

İşçiler, maaşların aylardır geciktiğini ve ödeme tarihiyle ilgili inandırıcı bir açıklama yapılmadığını belirterek yaşadıkları ekonomik sıkıntıların dayanılmaz hale geldiğini ifade etti. İş bırakma eylemine Araklı CHP ve İYİ Parti ilçe başkanları ile Taşönü Mahalle muhtarı da destek verdi. Tesis önünde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman işçiler ile tesis yöneticileri arasında tartışmalar yaşandı.

Tesis girişine çöp kamyonlarının geçişini engellemek için beton bloklar yerleştirilirken çöp transferi durma noktasına geldi. İşçiler, yetkililere seslenerek mağduriyetlerinin derhal giderilmesini ve maaşlarının bir an önce ödenmesini talep etti.

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi'nde kötü koku yayılması ve kirli suların derelere karışması nedeniyle halkın tepkilerine konu olan katı atık bertaraf tesisi, bu kez de 170 işçinin iş bırakma eylemiyle gündeme geldi.

Evra Group tarafından işletilen Trabzon- Rize Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde (TRAB-Rİ KAB) çalışan işçiler, 2 aydır ücret alamadıkları gerekçesiyle tesisin kapısını iş makinesiyle kapattı. Çalışanlar, haklarını alana kadar çöp kamyonlarının girişine izin vermeyeceklerini ve tesisin çalışmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Eylem nedeniyle sabah saatlerinde çöp getiren kamyonlar, tesis önünde beklemeyi sürdürüyor.

Eylemci işçiler ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Şu anda fabrika ruhsatsız ve kanunsuz şekilde depolama yapıyor. Şu anda buranın ruhsatı yok. ÇED raporu alınmadan fabrikaya göstermelik bir şey yaptılar fakat fabrika yetersiz."

"Üniversitede okuyan kızım var, para gönderemiyorum"

Kadın işçi, "Paramızı alamıyoruz. İki ayımız doldu, maaşımız yok. Üniversitede okuyan kızım var, para gönderemiyorum. Eşim işsiz. Daha ne diyeyim? Çalışmamız zaten zor. Mikrop içindeyiz haliyle. Biz her şeyi kabul ediyoruz ama para alamıyoruz. Bizi oyalıyorlar, 'bugün yarın' diye. Eylem yapalım dedik; belki sesimizi duyan olur da maaşları yatırırlar ama duymak istemiyorlar. Herkes kulağının üstüne yatmış."

"Onların akrabaları zengin ama bizim sülalemiz zengin değil. İhtiyacı olmayan bu pisliği çekmez"

Her ay aynı sıkıntıları yaşadıklarını söyleyen işçi, "Biz aylardır burada çalışıyoruz. Yaklaşık 6-7 aydır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz ve her ay bir ay gecikmeli maaş alıyoruz. İki aylık maaşımız içeride birikti. Sonuçta biz de insanız. 'Altın bozdurun, kredi çekin, borç alın' demekle olmuyor. Belki onların akrabaları zengin ama bizim sülalemiz zengin değil. İhtiyacı olmayan bu pisliği çekmez. Kendi paramızın dilencisi olmak istemiyoruz. Her ay aynı sıkıntı. Zaten mikrobun içinde çalışıyoruz, şartlar zor. Bir de bunu mu yaşayalım?"

"Cuma diyorlar ancak hangi Cuma belli değil" diyen işçi, "Anlayış zaten gösterdik. 8 ayda sadece ilk ay düzenli yattı maaş. Sonra hep gecikmeli, gecikmeli…Şimdi 2 aydır bekliyoruz. 'Bir cuma var' diyorlar ama hangi cuma belli değil."

Trabzon- Rize Katı Atık Tesisi Müdürü Safiye Demirbaş ise çöp naklinin önünü kesmenin doğru olmadığını ifade etti.

"Yaşananların sorumlusu faşizmle, piyasa anlayışıyla kendini var eden AKP iktidarıdır"

CHP Araklı İlçe başkanı Osman Dilber ise sadece tesiste çalışanların değil, işçileri tesise getirip götüren işçilerin de aylardır ücretlerini alamadıklarını anlattı.

Dilber, "İnsan onuruna yakışacak çalışma şartlarının olmaması, çevreyi ve doğayı her geçen gün tahrip eden bir yerden bahsediyoruz. Bir anlayış var. Bu anlayışın temsilcisi de gericilikle, faşizmle, piyasa anlayışıyla kendini var eden AKP iktidarının kendisidir. Bütün sorumlular da AKP iktidarının kendisi ve onun çatısı altındaki o iktidar ilişkilerini tutan, ona göre hareket edip emekçi arkadaşlarımızı sömüren bu iktidarın kendisidir. En yakın zamanda bu sorunun çözümünü istiyoruz" dedi.

"Eşine ilaç alamadığından dolayı eşini kaybetti"

İYİ Parti Araklı İlçe Başkanı Ali Osman Gümüştaş ise, "İçeride insan sağlığına çok da uygun olmayan şartlarda, insan onuruna yakışmayacak bir ücretle beraber biz burada çalışıyoruz. Çalışanlardan bir tanesi mutfak dolabını gösterdi, 'Başkanım, benim dolabım bu halde' dedi. Yiyecek hiçbir şey yok. Arkadaşlarımızdan birisi eşine ilaç alamadığından dolayı eşini kaybettiğini söyledi. Kirasını ödeyemeyen ve arkadaşların imece usulü kendi aralarında toplayarak kirasını ödedikleri işçilerin olduğu söylendi" diye konuştu.

"Burada vahşi depolama yapılıyor"

Araklı Taşönü Mahallesi Muhtarı Burhan Çebi de, "İki aylık maaş yatmamış, işçiler haklarını arıyorlar. Bu çöp yığılacaksa burada yatırım olmayacak demektir. 20 yılda dolması gereken yer 5-6 yılda dolmuş. Vahşi depolama yapılıyor. Trabzon'daki insan insan da buradaki insan değil mi? Rize'deki insan insan da buradaki insan değil mi? Soruyorum size" dedi.