Trabzon'da "6 Şubat: Neler Öğrendik" konulu panel düzenlendi

TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde "6 Şubat: Neler Öğrendik" konulu panel düzenlendi.

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılışında bir konuşma yapan KTÜ Rektörü Çuvalcı, depremden 11 ilde, 14 milyon kişinin etkilendiğini belirterek, "35 bin bina yıkıldı, 300 bin bina da ağır hasarlı. Maddi yıkımdan önce insan kaybı çok önemli. 53 bin şehidimiz var, az değil. Bizim de 7 öğrencimiz rahmetli oldu, 20 yaşında gençler. Biri hatta Suriyeli, yabancı öğrencimizdi. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı konuşmada, "Binlerce insanın hayatını kaybetmesi, binlercesinin sakat kalması ve bu durumun yıllara yayılacak olan psikolojik, sosyolojik ve ekonomik boyutlu etkisi önümüzdeki dönemde toplumda daha çok hissedilecektir. Bu yıkıcı depremler bizleri devlet ve toplum olarak afetler konusunda her an hazırlıklı olmamız gerçeğiyle bir kez daha yüz yüze getirmiştir" diye konuştu.

11 ilde ağır bir yıkıma, on binlerce can kaybına neden olan depremlerin afet yönetiminin önemini bir kere daha ortaya koyduğunu ifade eden Vali Yıldırım, "Yaşadığımız büyük felaket devlet ve millet olarak büyük bir fedakarlık ortaya koymamıza rağmen doğal afet öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda hala bazı eksikliklerimiz olduğunu, muhtemel afetler konusunda sürekli bir teyakkuz halinde olmamız gerektiğini bizlere bir kez daha göstermiştir. Deprem ve afet kuşağında bulunan ülkemizde; afet bölgesi için büyük önem taşıyan haberleşme ve ulaşımla ilgili sorunların çözümü, merkezi yönetim ve deprem bölgesindeki yerel yönetimler arasında sağlıklı iletişim, altın saatler olarak bilinen ve depremde zarar gören insanların kurtarılması için yaşamsal önem taşıyan ilk saatlerin sağlıklı değerlendirilmesi, yardım için bölgeye ulaşmaya çalışan profesyonel arama kurtarma faaliyetlerinin koordinesi, bölgedeki öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi ve bölgeye nakli, her yerden deprem bölgesine akın eden gönüllüler, iş makineleri ve ekipmanın organizesi, yetkili birimler arasında eşgüdüm ve ekip çalışması tecrübesinin geliştirilmesi gibi çok yönlü çalışmaları içeren afet yönetimi konusunda kendimizi sürekli yenilememiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Bugün Karadeniz Teknik Üniversitemizde düzenlenen '6 Şubat: Neler Öğrendik' paneli genel olarak afetler, özel olarak depremler konusunda çok önemli tespit ve çözüm önerilerini bizlere sunacaktır. Bu tespit ve çözüm önerileri inanıyorum ki bizlere afet yönetimi konusunda rehber olacak, ışık tutacaktır" şeklinde konuştu.

"Böyle bir büyük devletlik, bakış açısı, anlayış dünyanın hiçbir yerinde yok"

75 bin evin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla temsil edildiğini hatırlatan Vali Yıldırım, "Daha binlercesi yapılacak. Orada dışarıda kalan afetzede olmaksızın bunun sağlayana kadar devam edecek. Herkesin başını sokacak bir yuvası olacak. Böyle bir büyük devletlik, bakış açısı, anlayış dünyanın hiçbir yerinde yok. Varsa hodri meydan demiyorum konuşalım bende öğreneyim. 5 tane büyük depremde bizzat çalıştım. 1999 yılından beri deprem çalışıyorum. Japonlarla birlikte çalıştım. Eğitim aldım, eğitim verdim. Şunu gördük ki dünyada afete uğrayan küçük devletler fazla yardımcı olamıyorlar. Başkalarından yardım bekliyorlar. Büyük devletlerde sigorta sistemi üzerine çalışıyor. Birazcık yardım ederse ediyorlar o dönem geçtikten sonra her biriniz başınızın çaresine bakıyorsunuz. Bizim devletimiz öyle değil. Bu aradaki farkın çok iyi anlaşılması lazım. Nereden bu devlet diyenler var ya söyleyebilirler belki ama devlet burada. Her an yanlarında. Her türlü ihtiyaçlar karşılandı" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dilek Beyazlı'nın moderatörlüğündeki programda AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Adanur, KTÜ Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Karadayı, KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özgenç Akın ve şehir plancısı Berna Kara tarafından sunum yapıldı.