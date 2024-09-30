Üye Girişi
Haberler

Tosya'da Türkiye'nin İlk Çeltik Fabrikası ile Pirinç Hasadı Başladı

Tosya'da Türkiye'nin İlk Çeltik Fabrikası ile Pirinç Hasadı Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu bölgede 10 bin dekar alanda çeltik hasadına başlanıldı. Çiftçiler, coğrafi işaret tescilli Tosya pirinci ile Türkiye'nin dört bir yanına pirinç gönderiyor.

Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 10 bin dekar alanda yetiştirilen çeltiğin hasadına başlandı.

Türkiye'de pirinç denilince ilk akla gelen ilçeleri arasında yer alan Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltiğin hasadına başlanıldı. İlçenin ekonomi lokomotifi olan coğrafi işaret tescil belgeli Tosya pirinci, çiftçiler tarafından hasat ediliyor. Türkiye'nin ilk çeltik fabrikasının kurulduğu ilçede coğrafi işaret tescilli Sarıkılçık cinsi pirinç ön plana çıkarken, Osmancık, Efe ve Yatkın çeşitleri de yetiştiriliyor. Çiftçiler tarafından biçerdöverlerle hasat edilen çeltik, güneş altında kurutuluyor. Daha sonra fabrikalara satılan çeltikler işlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. İlçede yaklaşık 10 bin dekar alana ekilen çeltikten aldıkları verimden memnun olduklarını söyleyen çiftçiler, ürettikleri pirinçlerin Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini söyledi.

"Eskisi kadar zor değil"

Tosya ilçesine bağlı Ortalıca köyünde çeltik yetiştiriciliği yapan Ahmet Reçber, çeltiğin ekim süreci ile ilgili bilgi vererek, "Çeltiği Mayıs aylarında ekmeye başlarız. Şu anda da hasat ederiz. Tarlalara su akışını iki hafta öncesinden keseriz. Suları kestikten sonra tarlalar kuruyunca biçime başlanır. Eskisi kadar zor değil. Artık her şey makinelerle yapılıyor. Eskisi kadar zorluğu kalmadı. İlaçları da don ile atıyoruz. Süreç bu şekilde geçiyor. Bizim köyümüzde yaklaşık bin 500 dekar alanda bu pirincin ekimini yapıyoruz. Biçip dövüp pirinç olarak satıyoruz" dedi.

"Tosya pirincinin önemi, pilavının güzel olması"

Ortalıca köyünde çeltik üretimi yapan Aydın Yiğit de arazilerinin bir kısmında sulama suyunun az olması sebebiyle çeltik yetiştiremediklerini belirterek, "Şimdi pirincimizin hasat zamanı. Köyümüzde su sorunundan dolayı bazı tarlalar dönem dönem ekilmiyor. Hasat zamanı olduğu için tarladayız. Çeltikler harmana geliyor, kurutuyoruz. Kurutulduktan sonra fabrikaya gidiyor. Oradan da satışa sunuluyor. Bizim köyümüzde bin 500 dekar arazide ekiliyor. Bazı yerler su yetersizliğinden dolayı dönem dönem ekilemiyor. Tosya pirincinin önemi, pilavının güzel olması. Fazla iri taneli değildir ama pilavı çok güzel olur. Bundan dolayı da yoğun ilgi görüyor" diye konuştu.

"Karşılığını alıyoruz, Allah bereket versin"

Verimden memnun olduklarını kaydeden Reçber, "Benim çocukluğumdan beri bu işle uğraşıyoruz. Bir yıl pancar ekildi, o zor geldi. Ondan bu yana da hep çeltik ekiliyor. Köyde insan kalmadığından hep emekli insanlar yapıyor. Karşılığını alıyoruz, Allah bereket versin. Pirinç fabrikamız da var. Ticareti de yapılıyor ve genelde İstanbul'a gönderiliyor" şeklinde konuştu.

"Çeltikleri güneşin altına seriyoruz"

Çeltikleri kürekle savurarak kurutan Mahmut Güllü de, "Şu anda hasat edilen çeltikleri kurutuyoruz. Çeltikleri güneşin altına seriyoruz, tarladan biçerdöver getirince boşaltıyoruz. Daha sonra burada kurutuyoruz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

kastamonu Türkiye Ekonomi Çeltik Tosya

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

Nasrallah'ın ardından bir suikast daha! Hamas'ın kritik ismi öldürüldü

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar

 Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

"Oyumuz yüzde 0,35'e düştü" diyerek adaylığını resmen ilan etti
Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi? 30 Eylül Aydın Hava durumu | Aydın günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Aydın'da hava nasıl olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });