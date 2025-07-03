Tomarza'da Jeotermal Su Kaynakları Belirlendi

Tomarza'da Jeotermal Su Kaynakları Belirlendi
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Tomarzalı Proje Uzmanı Hasan Gürbüz, ilçede yaptığı araştırmalar sonucunda jeotermal su emareleri tespit etti. Erciyes Dağı'nın volkanik yapısının, bölgede sıcak su kaynaklarının bulunma ihtimalini artırdığını vurguladı.

Tomarzalı Proje Uzmanı Hasan Gürbüz ; ilçede yaptığı araştırmalarda jeotermal su emarelerinin olabileceği yönde kaynaklar tespit ettiğini söyledi.

Tomarza'nın volkanik bir arazide kurulduğunu; bunun da en büyük delilinin Erciyes Dağ'ı olduğunu ifade eden Hasan Gürbüz, jeotermal suların ise kırık araziler ile volkanik arazilerde olduğunu belirtti. Hasan Gürbüz; "İlçenin konumunu göz önüne alarak tarımsal sulama yapan çiftçilere görüşmelere başladım. Özellikle sulu tarım yapan çiftçilerimizle yaptığım birebir görüşmelerimde, tarımsal sulama için sondaj yöntemi ile açılan su kuyularında ciddi ısı farkı olduğunu söylediler. Bazı çiftçiler de yoğun kükürt kokusu olduğunu beyan etti. Bu emareler göz önüne aldığımızda Tomarza'da jeotermal su çıkma ihtimali yüksektir. Ayrıca ilçemizdeki sondaj su kuyuların ortalama derinliği 150-250 metre arasındadır. Bu da demek oluyor ki; ılık su veya kükürt kokulu su kuyuları bölgelerinde daha derin sondaj çalışması yapılırsa sıcak su çıkma ihtimali çok yüksektir. Tarımsal kuyularından ılık ya da sıcağa yakın su çıkan çiftçilerimiz benimle iletişime geçerse en azından hangi bölgede sıcak su kaynakları yoğunlaşıyor bir harita çıkartmış oluruz. İlçemiz lehine güzel sonuçlar çıkması muhtemeldir. Tomarza'da jeotermal su çıkarsa ilçemizin geleceği sil baştan değişir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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