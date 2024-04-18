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Tokat'ta 4,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Tokat'ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri AFAD tarafından açıklandı. Deprem, Sulusaray ilçesinde merkez üssü olarak kaydedildi ve çevre illerde de hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı ve hayvanların tepkisi görüntülendi. Can ve mal kaybı yaşanmadı.

Tokat'ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Afad tarafından açıklanan bilgilere göre, saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9,97 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, Sivas ve Yozgat illerinde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, panikle kendilerini dışarı attı. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde ahırda bulunan büyükbaş hayvanların birden ayağa kalktıkları görüldü. Başka bir görüntüde ise bakkal tezgahından gelen sesin ardından sarsıntı meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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