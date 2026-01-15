Haberler

Güncelleme:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan Müşterek Kurul Toplantısı'nın sorunlu geçtiği iddialarını yalanladı. Toplantının samimi bir ortamda gerçekleştirildiğini ve reel sektörün taleplerinin dile getirildiğini açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirilen Müşterek Kurul Toplantısı'nın sorunlu geçtiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, toplantının samimi bir ortamda yapıldığını duyurdu.

TOBB'un resmi sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Şimsek ile yapılan 'Müşterek Kurul Toplantısı'nın samimi bir atmosferde ve soru-cevap formatında gerçekleştiğini açıklandı. Toplantının yaklaşık 5 saat sürdüğü, reel sektörün sıkıntıları ve taleplerinin dile getirildiği belirtildi.

Aynı zamanda, Bakan Şimşek'in gündeme getirilen konuları değerlendirdiği ve 2026 yılı dezenflasyon programı hakkında bilgi verildiği bildirildi. Öte yandan, toplantıda katılımcılar tarafından konulara ilişkin farklı görüşlerin gündeme getirilmesinin ve yorumların yapılmasının gayet doğal olduğu vurgulandı.

TOBB, tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Ocak tarihinde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Kurul Toplantısı her zamanki gibi samimi bir atmosferde, soru-cevap formatında gerçekleşmiştir. Basına kapalı yaklaşık 5 saat süren toplantıda reel sektörün sıkıntıları ve talepleri dile getirilmiştir. Bakanımız da gündeme getirilen konular hakkında değerlendirmeler yaparak, 2026 yılı dezenflasyon programı hakkında bilgi vermiştir. Elbette, toplantıda katılımcılar tarafından konulara ilişkin farklı görüşlerin gündeme getirilmesi ve yorumların yapılması gayet doğaldır. Önemli olan kamu ve özel sektör arasındaki istişare mekanizmasının etkin olarak işletilmesidir. Bu toplantı, bunun güzel bir örneği olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
