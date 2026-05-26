Hisarcıklıoğlu Kurban Bayramı'nı kutladı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayarak, iş dünyası ve milletin bayramını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bayramların, toplumsal bağları güçlendiren, birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli değerlerimizden olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biridir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk iş dünyası olarak, bizler de köklü geleneklerimizden aldığımız güçle, ahilik kültürünü, yardımlaşmayı ve dayanışmayı her zaman baş tacı ediyoruz.

Kurban Bayramı'nın milletimize sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyor, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu nice bayramlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, iş dünyamızın, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
