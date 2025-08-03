TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mustafa Doğru İçin Taziye Ziyaretinde Bulundu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz hafta vefat eden Akşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğru için Akşehir'e gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, Doğru'nun ailesiyle ve borsa meclis üyeleriyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Akşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğru için taziye ziyaretinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, merhum başkanın ailesiyle bir araya gelirken, Akşehir Ticaret Borsası Meclis üyelerine de başsağlığı dileklerini iletti. TOBB Başkanı, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz hafta vefat eden Akşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Doğru'nun ailesine ve Akşehir Ticaret Borsası Meclis üyelerimize taziye ziyaretinde bulunduk. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Uzun yıllar birlikte çalıştığımız, vizyoner ve değerli bir başkanımızdı. Onun emaneti olan Akşehir Ticaret Borsası, emin ellerdedir." - KONYA